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Vienkārši pielejiet ūdeni un ievietojiet mikroviļņu krāsnī uz 2 min. 2 min pie 1100-1850 vatiem, 4 min pie 850-1000 vatiem, 6 min pie 500-850 vatiem.
Piemērots lielākajai daļai mikroviļņu krāšņu. Ērts ceļošanai.
4.6
no 5
8
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Ella
07/04/2019
Україна
Быстро,экономно,эффективно
Замечательный стерилизатор,всего лишь 2 минуты и бутылочки,молокоотсос,соски и детская посуда становятся стерильными.Он лёгкий,занимает мало места,удобен в путешествиях. Этот бюджетный вариант вы обязательно оцените по достоинству.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Barbra24
19/05/2020
Česká republika
Obrovský každodenní pomocník
Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.
Plusi
rychlé použití, skladné, vhodné na cestování
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Pandabocs
21/10/2019
Magyarország
A legjobban kihasznált babaholmi
Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.