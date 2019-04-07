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Izbeigta ražošana

Philips AventMikroviļņu tvaika sterilizators

SCF271/07

4.6
| (8) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu
Īpaši ātrs un ērts
Philips Avent SCF271/07 mikroviļņu tvaika sterilizators ir viegls un kompakts, tādēļ tas ir lieliski piemērots gan izmantošanai mājās, gan ārpus tām. Saturs tiek saglabāts sterils līdz pat 24 stundām, ja vāks netiek atvērts.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Sterilizē 6 barošanas pudelītes 2 minūšu laikā

Īpaši ātrs un ērts

Īpaši ātrs un ērti lietojams

Īpaši ātrs un ērti lietojams

Vienkārši pielejiet ūdeni un ievietojiet mikroviļņu krāsnī uz 2 min. 2 min pie 1100-1850 vatiem, 4 min pie 850-1000 vatiem, 6 min pie 500-850 vatiem.

Kompakts un viegls

Kompakts un viegls

Piemērots lielākajai daļai mikroviļņu krāšņu. Ērts ceļošanai.

Lieliski piemērots lietošanai mājās vai ceļojumiem

Lieliski piemērots lietošanai mājās vai ceļojumiem

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

8

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

2
1

07/04/2019

Україна

Україна

Быстро,экономно,эффективно

Замечательный стерилизатор,всего лишь 2 минуты и бутылочки,молокоотсос,соски и детская посуда становятся стерильными.Он лёгкий,занимает мало места,удобен в путешествиях. Этот бюджетный вариант вы обязательно оцените по достоинству.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Obrovský každodenní pomocník

Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.

Plusi

rychlé použití, skladné, vhodné na cestování

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

21/10/2019

Magyarország

Magyarország

A legjobban kihasznált babaholmi

Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 