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Izbeigta ražošana
Philips Avent mikroviļņu sterilizators ir paredzēts lielākajai daļai tirgū pieejamo mikroviļņu krāšņu. Tā nelielais izmērs padara to ērtu ceļošanai, nodrošinot, ka vienmēr varat sterilizēt pudelīti, dodoties īsā izbraucienā vai garākā ceļojumā uz ārzemēm. Tāpat lieliski piemērots kā papildu sterilizators vecvecāku mājās. Izmēri: 166 (A), 280 (P), 280 (G) mm.
Mikroviļņu sterilizatoram sānos ir fiksatori papildu drošībai. Fiksatori droši noslēdz vāku, lai karstais ūdens nevarētu izšļākties, izņemot sterilizatoru no mikroviļņu krāsns. Sānu fiksatori ir izstrādāti, lai saglabātu vēsumu, un sterilizatoru varētu droši pārvietot.
Saturs ir sterils līdz pat 24 stundām, ja sterilizators netiek atvērts
4.6
no 5
8
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Ella
07/04/2019
Україна
Быстро,экономно,эффективно
Замечательный стерилизатор,всего лишь 2 минуты и бутылочки,молокоотсос,соски и детская посуда становятся стерильными.Он лёгкий,занимает мало места,удобен в путешествиях. Этот бюджетный вариант вы обязательно оцените по достоинству.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Barbra24
19/05/2020
Česká republika
Obrovský každodenní pomocník
Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.
Plusi
rychlé použití, skladné, vhodné na cestování
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Pandabocs
21/10/2019
Magyarország
A legjobban kihasznált babaholmi
Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.