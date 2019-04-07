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  • Īpaši ātrs un ērts
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Izbeigta ražošana

Philips AventMikroviļņu tvaika sterilizators

SCF271/20

4.6
| (8) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu
Īpaši ātrs un ērts
Philips Avent SCF271/20 mikroviļņu tvaika sterilizators ir viegls un kompakts, tāpēc tas ir lieliski piemērots gan izmantošanai mājās, gan ārpus tām. Saturs tiek saglabāts sterils līdz pat 24 stundām, ja vāks netiek atvērts.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Sterilizē 6 pudelītes 2 minūšu laikā*

Īpaši ātrs un ērts

Ērts ceļošanai. Piemērots gandrīz visām mikroviļņu krāsnīm.

Ērts ceļošanai. Piemērots gandrīz visām mikroviļņu krāsnīm.

Philips Avent mikroviļņu sterilizators ir paredzēts lielākajai daļai tirgū pieejamo mikroviļņu krāšņu. Tā nelielais izmērs padara to ērtu ceļošanai, nodrošinot, ka vienmēr varat sterilizēt pudelīti, dodoties īsā izbraucienā vai garākā ceļojumā uz ārzemēm. Tāpat lieliski piemērots kā papildu sterilizators vecvecāku mājās. Izmēri: 166 (A), 280 (P), 280 (G) mm.

Sānu fiksatori droši noslēdz vāku

Sānu fiksatori droši noslēdz vāku

Mikroviļņu sterilizatoram sānos ir fiksatori papildu drošībai. Fiksatori droši noslēdz vāku, lai karstais ūdens nevarētu izšļākties, izņemot sterilizatoru no mikroviļņu krāsns. Sānu fiksatori ir izstrādāti, lai saglabātu vēsumu, un sterilizatoru varētu droši pārvietot.

Saturs ir sterils līdz pat 24 stundām, ja sterilizators netiek atvērts

Saturs ir sterils līdz pat 24 stundām, ja sterilizators netiek atvērts

Saturs ir sterils līdz pat 24 stundām, ja sterilizators netiek atvērts

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

8

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

2
1

07/04/2019

Україна

Україна

Быстро,экономно,эффективно

Замечательный стерилизатор,всего лишь 2 минуты и бутылочки,молокоотсос,соски и детская посуда становятся стерильными.Он лёгкий,занимает мало места,удобен в путешествиях. Этот бюджетный вариант вы обязательно оцените по достоинству.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Obrovský každodenní pomocník

Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.

Plusi

rychlé použití, skladné, vhodné na cestování

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

21/10/2019

Magyarország

Magyarország

A legjobban kihasznált babaholmi

Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 