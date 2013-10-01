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Izbeigta ražošana
220–240 V
Sterilizatoram ir pārdomāts dizains, kas aizņem maz vietas virtuvē, taču tajā var ievietot sešas Philips Avent pudelītes vai divus Philips Avent krūts pumpjus. Divus iekšā esošos grozus var apvienot, lai izveidotu trauku mazgāšanas grozu, kas atvieglo mazu priekšmetu, piemēram, knupīšu, tīrīšanu.
Kad sterilizēšanas cikls ir pabeigts, Philips Avent elektriskā sterilizatora saturs paliek sterils līdz pat 6 stundām, ja vāks netiek atvērts.
Izmantojot Philips Avent elektrisko sterilizatoru, varat sterilizēt saturu tikai 8 minūšu laikā
5.0
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Indy
01/10/2013
Polska
Bardzo przydatny
Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
Mesty
26/02/2024
Magyarország
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Gyorsan, alaposan sterilizál
Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.
Plusi
gyors, alapos, egyszerű
Mīnusi
maradék vizet nehéz belőle kiönteni
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Macóka
26/09/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.