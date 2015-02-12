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220–240 V
Philips Avent iQ produkti ar uzlabotajām tehnoloģijām ir ērti un droši – radīti, lai atvieglotu mazuļa barošanu un rūpes par viņu.
Saglabā saturu sterilu, 24 stundas pastāvīgi atkārtojot šo ciklu. Pauzes funkcija sniedz iespēju izņemt priekšmetus, nepārtraucot šo ciklu.
Uzlabotais digitālais displejs un audio trauksmes signāli informē par sterilizāciju visa cikla laikā.
5.0
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
joann87k
12/02/2015
Polska
Ten produkt spełnia w 100% swoje zadanie
Produkt jest łatwy w obsłudze. Dzięki niemu szybko i sprawnie mogłam wysterylizować butelki, smoczki i laktator :) polecam!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
gracet
31/08/2014
Polska
wygoda dla mamy
Bardzo ułatwił mi zadanie podczas sterylizacji smoczków i butelek - naprawdę chwilka - szybki załadunek, szybka steryzlizacja i mogłam je znów spokojnie używać. Teraz, kiedy moje dzieci nie używają już ani butelek, ani smoczków (uff) sterylizator przekazałam siostrze i znów jest w stałym użyciu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Vioflo2783
17/06/2019
România
Nelipsit unei mamici
Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.