ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Vienmēr gatavs darbam
  • Vienmēr gatavs darbam
  • Vienmēr gatavs darbam
  • Vienmēr gatavs darbam

Izbeigta ražošana

Philips AventDigitālais tvaika sterilizators

SCF276/26

5
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vienmēr gatavs darbam
Philips Avent digitālais tvaika sterilizators darbojas ātri un nepārtraukti, uzturot produktus sterilus līdz brīdim, kad jums tie nepieciešami, dodot vairāk laika ikdienas darbiem.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Uzlabotas tehnoloģijas, kas saglabā produktus sterilus līdz pat 24 stundām

Vienmēr gatavs darbam

  • 220–240 V

iQ tehnoloģija – apmierina jūsu vajadzības

iQ tehnoloģija – apmierina jūsu vajadzības

Philips Avent iQ produkti ar uzlabotajām tehnoloģijām ir ērti un droši – radīti, lai atvieglotu mazuļa barošanu un rūpes par viņu.

Sterils saturs dienu un nakti

Sterils saturs dienu un nakti

Saglabā saturu sterilu, 24 stundas pastāvīgi atkārtojot šo ciklu. Pauzes funkcija sniedz iespēju izņemt priekšmetus, nepārtraucot šo ciklu.

Digitālajā displejā dota visa nepieciešamā informācija

Digitālajā displejā dota visa nepieciešamā informācija

Uzlabotais digitālais displejs un audio trauksmes signāli informē par sterilizāciju visa cikla laikā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

12/02/2015

Polska

Polska

Ten produkt spełnia w 100% swoje zadanie

Produkt jest łatwy w obsłudze. Dzięki niemu szybko i sprawnie mogłam wysterylizować butelki, smoczki i laktator :) polecam!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

31/08/2014

Polska

Polska

wygoda dla mamy

Bardzo ułatwił mi zadanie podczas sterylizacji smoczków i butelek - naprawdę chwilka - szybki załadunek, szybka steryzlizacja i mogłam je znów spokojnie używać. Teraz, kiedy moje dzieci nie używają już ani butelek, ani smoczków (uff) sterylizator przekazałam siostrze i znów jest w stałym użyciu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

17/06/2019

România

România

Nelipsit unei mamici

Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF276/42 Sterilizator digital cu abur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF276/42 Sterilizator digital cu abur

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 