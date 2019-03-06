ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Ērta sterilizēšana jebkurā vietā
  • Ērta sterilizēšana jebkurā vietā
  • Ērta sterilizēšana jebkurā vietā
  • Ērta sterilizēšana jebkurā vietā
  • Ērta sterilizēšana jebkurā vietā
  • Ērta sterilizēšana jebkurā vietā
  • Ērta sterilizēšana jebkurā vietā
  • Ērta sterilizēšana jebkurā vietā
  • Ērta sterilizēšana jebkurā vietā
  • Ērta sterilizēšana jebkurā vietā

Philips AventMikroviļņu sterilizators

SCF281/02

4.9
| (85) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ērta sterilizēšana jebkurā vietā
Philips Avent mikroviļņu tvaika sterilizators ir lieliska izvēle ātrai, efektīvai pudelīšu sterilizēšanai mājās vai prombūtnē. Vienlaikus iespējams sterilizēt līdz 4 Philips Avent pudelītes vai produktus, iznīcinot 99,9% baktēriju tikai 2 minūtēs.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Ērta sterilizēšana jebkurā vietā

  • Likvidē 99,9% kaitīgo mikrobu

  • Sterilizē 2 minūtēs

  • Var ievietot 4 Philips Avent pudelītes

  • Piemērots visām mikroviļņu krāsnīm.

Mikroviļņu sterilizators ir gatavs darbam tikai 2 minūtēs

Mikroviļņu sterilizators ir gatavs darbam tikai 2 minūtēs

Mikroviļņu tvaika sterilizatoru var izmantot, lai sterilizētu mazuļu pudelītes un citus produktus tikai 2 minūtēs, likvidējot 99,9% mikrobu un baktēriju. Protams, precīzs viena cikla ilgums ir atkarīgs no mikroviļņu krāsns jaudas. 2 minūtes pie 1200-1850 W, 4 minūtes pie 850-1100 W, 6 minūtes pie 500-800 W.

Likvidē 99,9 % mikrobu

Likvidē 99,9 % mikrobu

Pierādīts, ka mikroviļņu tvaika sterilizators likvidē 99,9% mikrobu un baktēriju.*

Piederumi paliek sterili līdz 24 stundām

Piederumi paliek sterili līdz 24 stundām

Piederumi paliek sterili līdz 24 stundām, neatverot vāku.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.9

no 5

85

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

06/03/2019

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Idealny do Mikrofali

Pasuje idealnie do dużej mikrofalówki , pojemny, prosty, ładny, czego chcieć więcej? 5/5 dodatkowo nie ma zagrożenia że się kiedyś zepsuje :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

23/04/2017

Polska

Polska

Super urządznie

Bardzo proste urządzenie jednak w pełni spełniające swoją rolę. Łatwe w utrzymaniu czystości, zwarta konstrukcja i łatwe w użyciu. Super produkt polecam wszystkim potrzebującym mającym malucha.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

15/06/2015

Polska

Polska

Pozytywna

Sterylizator sprawdza się doskonale. Łatwo a przede wszystkim bardzo szybko można wysterylizować cztery butelki.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testa rezultātus nodrošina neatkarīga testēšanas laboratorija.

  2. Pārejas periodā var saņemt gan iepriekšējo, gan jauno papīra bāzes iepakojumu