30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Likvidē 99,9% kaitīgo mikrobu
Sterilizē 2 minūtēs
Var ievietot 4 Philips Avent pudelītes
Piemērots visām mikroviļņu krāsnīm.
Mikroviļņu tvaika sterilizatoru var izmantot, lai sterilizētu mazuļu pudelītes un citus produktus tikai 2 minūtēs, likvidējot 99,9% mikrobu un baktēriju. Protams, precīzs viena cikla ilgums ir atkarīgs no mikroviļņu krāsns jaudas. 2 minūtes pie 1200-1850 W, 4 minūtes pie 850-1100 W, 6 minūtes pie 500-800 W.
Pierādīts, ka mikroviļņu tvaika sterilizators likvidē 99,9% mikrobu un baktēriju.*
Piederumi paliek sterili līdz 24 stundām, neatverot vāku.
4.9
no 5
85
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Marlock
06/03/2019
Polska
Verificēts pircējs
Idealny do Mikrofali
Pasuje idealnie do dużej mikrofalówki , pojemny, prosty, ładny, czego chcieć więcej? 5/5 dodatkowo nie ma zagrożenia że się kiedyś zepsuje :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Krzysztof11
23/04/2017
Polska
Super urządznie
Bardzo proste urządzenie jednak w pełni spełniające swoją rolę. Łatwe w utrzymaniu czystości, zwarta konstrukcja i łatwe w użyciu. Super produkt polecam wszystkim potrzebującym mającym malucha.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Anoli
15/06/2015
Polska
Pozytywna
Sterylizator sprawdza się doskonale. Łatwo a przede wszystkim bardzo szybko można wysterylizować cztery butelki.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testa rezultātus nodrošina neatkarīga testēšanas laboratorija.
Pārejas periodā var saņemt gan iepriekšējo, gan jauno papīra bāzes iepakojumu