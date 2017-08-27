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  • Ātrs mikroviļņu tvaika sterilizators
  • Ātrs mikroviļņu tvaika sterilizators
  • Ātrs mikroviļņu tvaika sterilizators
  • Ātrs mikroviļņu tvaika sterilizators
  • Ātrs mikroviļņu tvaika sterilizators
  • Ātrs mikroviļņu tvaika sterilizators
  • Ātrs mikroviļņu tvaika sterilizators
  • Ātrs mikroviļņu tvaika sterilizators
  • Ātrs mikroviļņu tvaika sterilizators
  • Ātrs mikroviļņu tvaika sterilizators

Izbeigta ražošana

Philips AventMikroviļņu tvaika sterilizators

SCF282

4
| (1) Apskats
Ātrs mikroviļņu tvaika sterilizators
Philips Avent mikroviļņu tvaika sterilizators ir lieliska izvēle ātrai, efektīvai sterilizēšanai mājās vai prombūtnē. Vienlaikus iespējams sterilizēt līdz 4 Philips Avent pudelītes vai produktus, iznīcinot 99,9% baktēriju tikai 2 minūtēs.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Lietošanai mājās un prombūtnē

Ātrs mikroviļņu tvaika sterilizators

  • Likvidē 99,9% kaitīgo mikrobu

  • Sterilizē 2 minūtēs

  • Var ievietot 4 Philips Avent pudelītes

  • Piemērots visām mikroviļņu krāsnīm.

Mikroviļņu tvaika sterilizators ir gatavs darbam tikai 2 minūtēs

Mikroviļņu tvaika sterilizators ir gatavs darbam tikai 2 minūtēs

Mikroviļņu tvaika sterilizatoru var izmantot, lai sterilizētu mazuļu pudelītes un citus produktus tikai 2 minūtēs, likvidējot 99,9% mikrobu un baktēriju. Protams, precīzs viena cikla ilgums ir atkarīgs no mikroviļņu krāsns jaudas. 2 minūtes pie 1200-1850 W, 4 minūtes pie 850-1100 W, 6 minūtes pie 500-800 W.

Likvidē 99,9% mikrobu un baktēriju

Likvidē 99,9% mikrobu un baktēriju

Pierādīts, ka mikroviļņu tvaika sterilizators likvidē 99,9% mikrobu un baktēriju.

Piederumi paliek sterili līdz 24 stundām

Piederumi paliek sterili līdz 24 stundām

Piederumi paliek sterili līdz 24 stundām, neatverot vāku.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

5
3
2
1

27/08/2017

Magyarország

Magyarország

Mindent ebben sterilizáltam

Két pici gyerek mellett bizony gyakran előkerül. Cumisüveg, cumi, mellszívó alkatrészek, vagy gyógyszeradagoló, mind-mind megy a sterilizálóba. Azért szeretem, mert a mosogatógépben elmosható, praktikus, sokminden elfér benne. Egyetlen szépséghibája, hogy pont kitölti a mikrót, ezért kicsit nehéz bepaszirozni, de összességében nagyon hasznos, és jól használható termék.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 