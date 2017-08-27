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SCF282
Likvidē 99,9% kaitīgo mikrobu
Sterilizē 2 minūtēs
Var ievietot 4 Philips Avent pudelītes
Piemērots visām mikroviļņu krāsnīm.
Mikroviļņu tvaika sterilizatoru var izmantot, lai sterilizētu mazuļu pudelītes un citus produktus tikai 2 minūtēs, likvidējot 99,9% mikrobu un baktēriju. Protams, precīzs viena cikla ilgums ir atkarīgs no mikroviļņu krāsns jaudas. 2 minūtes pie 1200-1850 W, 4 minūtes pie 850-1100 W, 6 minūtes pie 500-800 W.
Pierādīts, ka mikroviļņu tvaika sterilizators likvidē 99,9% mikrobu un baktēriju.
Piederumi paliek sterili līdz 24 stundām, neatverot vāku.
4.0
no 5
1
Apskats
Simon2016
27/08/2017
Magyarország
Mindent ebben sterilizáltam
Két pici gyerek mellett bizony gyakran előkerül. Cumisüveg, cumi, mellszívó alkatrészek, vagy gyógyszeradagoló, mind-mind megy a sterilizálóba. Azért szeretem, mert a mosogatógépben elmosható, praktikus, sokminden elfér benne. Egyetlen szépséghibája, hogy pont kitölti a mikrót, ezért kicsit nehéz bepaszirozni, de összességében nagyon hasznos, és jól használható termék.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.