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Pudelīšu sterilizators
Uzlabots
Sterilizēšana ar Philips Avent ir maiga, efektīva un bez ķīmiskām vielām. Katrs sterilizators lieto tīra tvaika spēku — ne vairāk, ne mazāk — lai likvidētu 99,9 % kaitīgo mikrobu*.
Piedzīvojiet ātrumu un drošumu ar sterilizācijas ciklu, kas ilgst tikai 10 minūtes, pēc tam sterilizators pats automātiski izslēdzas.
Mūsu jaunā pilienu paplāte pasargā sildīšanas virsmu no piena pilieniem, novēršot nepatīkamu smaku rašanās iespēju.
4.8
no 5
137
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Mamma88
15/02/2026
Latvija
Nodrošināja drošību mazuļa veselībai
Mazuļa veselība pirmajā vietā, esmu ļoti apmierināta ar šo ierīci - ērti lietojama, liela uzglabāšanas vieta, sterilizēju tur gan pudelītes, gan piena pumpi, gan knupīšu.
Plusi
ērti lietojams, ietilpīgs, dara savu funkciju
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF291/00 Zīdaiņu pudelīšu sterilizators
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF291/00 Zīdaiņu pudelīšu sterilizators
Laura1992
25/04/2025
Latvija
Super palīgs
Sterilizē un žāvē ļoti labi puelites un arī citas mazās lietas ko mazais liek mutē.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF291/00 Zīdaiņu pudelīšu sterilizators
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF291/00 Zīdaiņu pudelīšu sterilizators
HowYouDoin?
25/01/2024
Latvija
Izcils palīgs ikdienā!
Lielisks pirkums! Esmu ļoti apmierināta. Kluss, ērts, sterilizēju tur visu - pumpi, knupīšus, pudelītes, esmu sajūsmā, ka ir arī žāvešanas funkcija. Sauss un tīrs. IESAKU!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF291/00 Zīdaiņu pudelīšu sterilizators
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF291/00 Zīdaiņu pudelīšu sterilizators
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testa rezultātus nodrošina neatkarīga testēšanas laboratorija.
Pārejas periodā var saņemt gan iepriekšējo, gan jauno papīra bāzes iepakojumu