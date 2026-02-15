ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
  • Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet

Philips AventZīdaiņu pudelīšu sterilizators

SCF291/00

4.8
| (137) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet
Sterilizējiet līdz pat sešām pudelītēm ar piederumiem tikai 10 minūtēs. Slaidais, tomēr plašais pudelīšu sterilizators Advanced ir ātrāks un efektīvāks, likvidējot 99,9 % mikrobu*, lai katrā barošanas reizē sniegtu sirdsmieru.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Sterilizējiet tikai 10 minūtēs

Sterilizējiet dažu minūšu laikā un vienkārši glabājiet

  • Pudelīšu sterilizators

  • Uzlabots

Atvadieties no kaitīgajām baktērijām

Atvadieties no kaitīgajām baktērijām

Sterilizēšana ar Philips Avent ir maiga, efektīva un bez ķīmiskām vielām. Katrs sterilizators lieto tīra tvaika spēku — ne vairāk, ne mazāk — lai likvidētu 99,9 % kaitīgo mikrobu*.

Sterilizācijas cikls ilgst tikai 10 minūtes

Sterilizācijas cikls ilgst tikai 10 minūtes

Piedzīvojiet ātrumu un drošumu ar sterilizācijas ciklu, kas ilgst tikai 10 minūtes, pēc tam sterilizators pats automātiski izslēdzas.

Radīts, lai samazinātu nepatīkamu smaku rašanos

Radīts, lai samazinātu nepatīkamu smaku rašanos

Mūsu jaunā pilienu paplāte pasargā sildīšanas virsmu no piena pilieniem, novēršot nepatīkamu smaku rašanās iespēju.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

137

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

15/02/2026

Latvija

Latvija

Nodrošināja drošību mazuļa veselībai

Mazuļa veselība pirmajā vietā, esmu ļoti apmierināta ar šo ierīci - ērti lietojama, liela uzglabāšanas vieta, sterilizēju tur gan pudelītes, gan piena pumpi, gan knupīšu.

Plusi

ērti lietojams, ietilpīgs, dara savu funkciju

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF291/00 Zīdaiņu pudelīšu sterilizators

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF291/00 Zīdaiņu pudelīšu sterilizators

25/04/2025

Latvija

Latvija

Super palīgs

Sterilizē un žāvē ļoti labi puelites un arī citas mazās lietas ko mazais liek mutē.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF291/00 Zīdaiņu pudelīšu sterilizators

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF291/00 Zīdaiņu pudelīšu sterilizators

25/01/2024

Latvija

Latvija

Izcils palīgs ikdienā!

Lielisks pirkums! Esmu ļoti apmierināta. Kluss, ērts, sterilizēju tur visu - pumpi, knupīšus, pudelītes, esmu sajūsmā, ka ir arī žāvešanas funkcija. Sauss un tīrs. IESAKU!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF291/00 Zīdaiņu pudelīšu sterilizators

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF291/00 Zīdaiņu pudelīšu sterilizators

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testa rezultātus nodrošina neatkarīga testēšanas laboratorija.

  2. Pārejas periodā var saņemt gan iepriekšējo, gan jauno papīra bāzes iepakojumu