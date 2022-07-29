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  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
  • Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet

Philips AventSterilizators

SCF293/00

4.9
| (217) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet
Esiet gatavs zīdaiņa nākamajai barošanai reizei 40 minūtēs. Pudelīšu sterilizators un žāvētājs Premium pirms izslēgšanās izmanto filtrēta gaisa strūklas, lai pudelītes izžāvētu. Sterilizators ir ātrs un higiēnisks, likvidējot 99,9 % mikrobu*, lai katrā barošanas reizē sniegtu sirdsmieru.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Spēcīgs tvaiks sterilizē, filtrēts gaiss žāvē

Sterilizējiet, izžāvējiet un glabājiet

  • Pudelīšu sterilizators un žāvētājs

  • Premium

Atvadieties no kaitīgajām baktērijām

Atvadieties no kaitīgajām baktērijām

Sterilizēšana ar Philips Avent ir maiga, efektīva un bez ķīmiskām vielām. Katrs sterilizators lieto tīra tvaika spēku — ne vairāk, ne mazāk — lai likvidētu 99,9 % kaitīgo mikrobu*.

Pilns sterilizācijas un žāvēšanas cikls ilgst tikai 40 minūtes

Pilns sterilizācijas un žāvēšanas cikls ilgst tikai 40 minūtes

Lai sagatavotu pudelītes jūsu mazuļa nākamajai barošanai, nepieciešamas tikai 40 minūtes. Pēc spēcīgas sterilizēšanas ar tvaiku, mērķēta filtrēta gaisa strūkla nožāvē pudelītes un piederumus, padarot tos gatavus tūlītējai lietošanai.

Radīts, lai samazinātu nepatīkamu smaku rašanos

Radīts, lai samazinātu nepatīkamu smaku rašanos

Mūsu jaunā pilienu paplāte pasargā sildīšanas virsmu no piena pilieniem, novēršot nepatīkamu smaku rašanās iespēju.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.9

no 5

217

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

29/07/2022

Latvija

Latvija

Viens no vērtīgākajiem gadžetiem mājās ar mazuli

Starp visiem daudzajiem mūsdienu gadžetiem, šis sterilizators - žāvētājs, manuprāt, ir vērtīga ierīce! Vislabāk iederēsies mājās, kur māmiņa un mazulis lieto produktus, kurus bieži ir nepieciešams tīrīt, sterilizēt un nožāvēt. Šādā gadījumā, šī ierīce manāmi aiztaupīs pūles un laiku, kuru māmiņa var veltīt citām lietām.Viens klikšķis un pēc 40 minūtēm pudelītes ir gan tīras, gan sausas!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF293/00 Sterilizators

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF293/00 Sterilizators

29/07/2022

Latvija

Latvija

Mikrobiem - nē!

Sterilizācija ar tvaiku ir visefektīvākais veids, kā pasargāt mazuli no kaitīgiem mikrobiem. Lietoju ar pirmo bērnu un ar otro! tikai šis modelis ir praktiskāks lietošanā!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF293/00 Sterilizators

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF293/00 Sterilizators

03/07/2022

Latvija

Latvija

Ļoti labs!

Ideāls palīgs! Sterilizē un perfekti izžāvē. Noteikti iesaku

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF293/00 Sterilizators

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF293/00 Sterilizators

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testa rezultātus nodrošina neatkarīga testēšanas laboratorija.

  2. Pārejas periodā var saņemt gan iepriekšējo, gan jauno papīra bāzes iepakojumu