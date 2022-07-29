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Pudelīšu sterilizators un žāvētājs
Premium
Sterilizēšana ar Philips Avent ir maiga, efektīva un bez ķīmiskām vielām. Katrs sterilizators lieto tīra tvaika spēku — ne vairāk, ne mazāk — lai likvidētu 99,9 % kaitīgo mikrobu*.
Lai sagatavotu pudelītes jūsu mazuļa nākamajai barošanai, nepieciešamas tikai 40 minūtes. Pēc spēcīgas sterilizēšanas ar tvaiku, mērķēta filtrēta gaisa strūkla nožāvē pudelītes un piederumus, padarot tos gatavus tūlītējai lietošanai.
Mūsu jaunā pilienu paplāte pasargā sildīšanas virsmu no piena pilieniem, novēršot nepatīkamu smaku rašanās iespēju.
4.9
no 5
217
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Zane1993
29/07/2022
Latvija
Viens no vērtīgākajiem gadžetiem mājās ar mazuli
Starp visiem daudzajiem mūsdienu gadžetiem, šis sterilizators - žāvētājs, manuprāt, ir vērtīga ierīce! Vislabāk iederēsies mājās, kur māmiņa un mazulis lieto produktus, kurus bieži ir nepieciešams tīrīt, sterilizēt un nožāvēt. Šādā gadījumā, šī ierīce manāmi aiztaupīs pūles un laiku, kuru māmiņa var veltīt citām lietām.Viens klikšķis un pēc 40 minūtēm pudelītes ir gan tīras, gan sausas!
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Zelts
29/07/2022
Latvija
Mikrobiem - nē!
Sterilizācija ar tvaiku ir visefektīvākais veids, kā pasargāt mazuli no kaitīgiem mikrobiem. Lietoju ar pirmo bērnu un ar otro! tikai šis modelis ir praktiskāks lietošanā!
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Korna
03/07/2022
Latvija
Ļoti labs!
Ideāls palīgs! Sterilizē un perfekti izžāvē. Noteikti iesaku
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Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testa rezultātus nodrošina neatkarīga testēšanas laboratorija.
Pārejas periodā var saņemt gan iepriekšējo, gan jauno papīra bāzes iepakojumu