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  • Viegls, elpojošs knupītis
  • Viegls, elpojošs knupītis
  • Viegls, elpojošs knupītis
  • Viegls, elpojošs knupītis
  • Viegls, elpojošs knupītis
  • Viegls, elpojošs knupītis
  • Viegls, elpojošs knupītis
  • Viegls, elpojošs knupītis
  • Viegls, elpojošs knupītis
  • Viegls, elpojošs knupītis
  • Viegls, elpojošs knupītis
  • Viegls, elpojošs knupītis

Izbeigta ražošana

Philips Aventultra air knupītis

SCF344/20

4.9
| (651) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Viegls, elpojošs knupītis
Mieriniet savu mazuli ar knupīti, kas ļauj ādai elpot. Philips Avent ultra air knupītim ir īpaši lielas gaisa atveres, kas saglabā ādu sausu. Tā vieglais aizsargs ir izstrādāts, lai sniegtu maksimālu gaisa plūsmu. Pieejams dažādās krāsās un ar dažādiem dizainiem.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Īpaši lielās gaisa atveres ļauj mazuļa ādai elpot

Viegls, elpojošs knupītis

  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot

  • 0-6 m

  • Ortodontisks un BPA nesaturošs

  • Komplektā 2 gab.

4 īpaši lielas gaisa atveres

4 īpaši lielas gaisa atveres

Elpojošais knupītis ir izstrādāts tā, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku gaisa plūsmu un jūsu mazuļa jutīgā āda varētu elpot.

Āda mierināšanas laikā ir sausa

Āda mierināšanas laikā ir sausa

Jūsu mazuļa āda mierināšanas laikā saglabājas sausāka, pateicoties šī knupīša dizainam, kas padara to elpojošu un nodrošina pēc iespējas labāku gaisa plūsmu.

Noapaļotas malas ērtākai knupīša zīšanai

Noapaļotas malas ērtākai knupīša zīšanai

Elpojošais vairogs ir viegls un tam ir noapaļotas malas jūsu mazuļa ērtībai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

651

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

04/08/2023

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Philips knupīši mums ir ļoti iemīļoti,jo viņi nepieguļ tuvu pie mutes. Kad mazie sāk stipri siekaloties tad ar parastajiem knupjiem bieži veidojas pumpiņas un apsārst mutīte. Ar vecāko bērnu tikām lietojuši parastos knupīšus un bieži piedzīvojām nepatīkamus mirkļus kad ap mutīti ir sametušās pumpiņas. Tas bērnam rada lielu diskomfortu. Šiem knupīšiem ļoti labi cirkulē gaiss ap muti un šādas problēmas neveidojās.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra air SCF085/15 Knupītis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra air SCF085/15 Knupītis

02/08/2023

Latvija

Latvija

Knupītis komfortam.

Philips Avent ultra air knupītis ir vienīgais kuru bērniņš paņemaun iepriekš tika izmēģināti citi. Mazulis uzreiz smuki piezīdās, bez ristīšanās,jo knupitis izgatavots atbilstoši bērna mutites formai. Pirmais kas mani iepriecināja ,bija tas cik maza ir zīžamā daļa, parasti visiem knupīšiem ta ir gara un liela lidz ar ko mazulis rīstās,bet ultra air ir īsāka un mazaka šī daļa. Pateicoties izstrādātajam dizainam kas paredzēts lielakai gaisa plūsmai knupītis nepiesūcas pie mutes radot nospiedumus un diskofortu mazulim.

Plusi

Noteikti iesaku, knupītis radīts mazuļa labsajūtai un lai netiktu bojāts sakodiens.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra air SCF085/15 Knupītis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra air SCF085/15 Knupītis

01/08/2023

Latvija

Latvija

Ļoti labi knupīši

Esam ļoti iecienījuši Philips Avent produkciju. Uzticību radīja pirms 9 gadiem, kad piedzima pirmais dēls. Un šobrīd, šķiet, esam jau izmantojuši lielu daļu produktu, kas pieejams Philips Avent. Par knupīti varam teikt tikai labāko, jo pirms šī bijām nopirkuši vairāku citu firmu knupjus un nevienu nepieņēma un izspļāva, kā iedevām šo, uzreiz paturēja mutē un pieņēma. Kā arī varu nesatraukties par mazuļa zobiņiem, jo Philips Avent ultra air knupjiem ir ortodontiskās, simetriskās mīkstā silikona zīžamās daļas, kas izstrādātas dabiskai mutes dobuma attīstībai. Nav arī jāuztraucas par izsitumiem ap mutīti no pārāk daudz siekalām, jo Philips Avent ultra air knupītim īpaši lielas gaisa atveres, kas nodrošina ventilāciju un nomierina mazuļa ādu uzturot to sausāku. Ļoti vēlos dot savam bērnam visu, kas ir drošs un viņam atbilstošs, un man bija ļoti svarīgi, ka šie knupīši ir rūpīgi izvēlēti ar silikona materiālu ultra soft un ultra air zīžamajām daļām, jo tas ir drošs un inerts materiāls, ko plaši izmanto medicīniskiem pielietojumiem; tas nesatur bīstamas ķīmiskas vielas, endokrīnās aktīvās vielas (piemēram, BPA) un alergēnus. Patiešām iesaku šo knupīti.

Plusi

Viss apmierina, ātri pieņem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra air SCF085/15 Knupītis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra air SCF085/15 Knupītis

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Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. 2016.–2017. gadā veikto ASV patērētāju testu dati liecina, ka vidēji 98 % dalībnieku ir pozitīva attieksme pret teksturēto Philips Avent zīdekli, kas tiek izmantots mūsu elpojošajos un īpaši mīkstajos knupīšos, kuri paredzēti mazuļiem vecumā 0-6 mēnešiem un 6-18 mēnešiem.

  2. Ievērojot higiēnu, nomainiet knupīti pret jaunu pēc 4 nedēļu lietošanas

  3. Knupju zīmols Nr. 1 pasaulē

  4. Gada ražotājs 2014. gadā