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Plīša rotaļlieta ar ultra soft knupīti
0 m+
Ortodontisks un BPA nesaturošs
1 snuggle mīļdzīvn. un 1 knup. 0–6 mēn.
Vairs nav jādodas knupīša meklējumos! Plīša dzīvnieks palīdz ātri atrast knupīti.
Mazuļiem patiks īpašā miera sajūta, ko viņi iegūs, samīļojot savas mīkstās rotaļlietas. No mīksta materiāla izgatavotās, vieglās ķepiņas palīdzēs noturēt knupīšus vietā.
Plīša dzīvnieks ir saderīgs ar visiem Philips Avent knupīšiem. Tāpēc jūs varat eksperimentēt ar kombinācijām, lai atrastu mazulim piemērotāko.
5.0
no 5
12
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Noni1021
08/12/2020
Magyarország
Megnyugtatja a kisbabám
Megnyugtatja a kisbabám. Könnyű tisztán tartani. A cumit egyből elfogadta. A cumi és a zsiráf mindig együtt vannak így nem haggyuk el a cumit sosem.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF348/11 ultra soft snuggle
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Daria 27
29/07/2020
România
Cea mai bună marca de suzeta este cea philips
Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara
Plusi
Super buna
Mīnusi
Nici unul
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF348/13 ultra soft snuggle
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF348/13 ultra soft snuggle
Anca23
24/07/2020
România
Recenzie din Campania Philips
Recomand această șuetă,am achizituonat-o în urmă cu ceva timp,înaintea venirii bebelinei pe lume și pot sa zic ca e una dintre cele mai bune investiții făcute,este foarte usor de gasit și mai are un mare plus,o tine si ca jucarie preferată,sunt nedespărțiți!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF348/13 ultra soft snuggle
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF348/13 ultra soft snuggle
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