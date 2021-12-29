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Nesatur BPA
2 gab. komplekts, 80% augu izcelsmes materiālu*
18 m+ ar īpaši stingru zīžamo daļu
Vairogā ir atveres, pa kurām pie mazuļa ādas piekļūst gaiss, tāpēc tā saglabājas sausāka un mazulim ir ērtāk.
Mūsu ortodontiskie knupīši ir ražoti no mīksta silikona, kas pielāgojas mutes muskuļu dabiskajām kustībām un tādējādi mazina risku, ka varētu izveidoties nepareizs sakodiens. Knupīša šaurā konstrukcija rada mazāku spiedienu starp mēli un aukslējām. Philips Avent ultra knupjiem ir neatkarīgās organizācijas Oral Health Foundation sertifikāts. Tie ir ražoti no 100% pārtikas klases silikona, ir izturīgāki un kalpo ilgāk nekā gumijas (lateksa) knupīši, turklāt tajos nav BPA, BPS, ftalātu, PVH vai policiklisko aromātisko ogļūdeņražu.
Mūsu knupīši ir izstrādāti, lai nodrošinātu dabisku mēles novietojumu, kas ir svarīgi veselīgai runas attīstībai, zīdainim pieaugot. Īpaši stingrs, lai atvieglotu zobu augšanu. Teksturētā silikona zīžamā daļa ir izstrādāta, lai līdzinātos mātes krūtij.
4.9
no 5
145
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
annazacharska3
29/12/2021
Polska
Ten smoczek jest fantastyczny!
Smoczek od pierwszych chwil użytkowania bardzo przypadł do gustu mojemu synkowi. Z pewnością poleciłabym go każdej mamie. Ma piękną kolorystykę, a synek chętnie trzyma go w buzi.
Plusi
wygodny w użytkowaniu, piękny design
Mīnusi
brak
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/11 Smoczek
Date of Use 2021-11-29
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/11 Smoczek
Date of Use 2021-11-29
22/12/2021
Polska
Nasz ulubiony smoczek
Smoczek zdecydowanie został numerem 1 u mojej córeczki, gdy ma do wyboru różne sięga po Avent, dla mnie największym plusem jest to, że smoczek nie pozostawia po drzemce dziecka śladu, odcisku na buźce. Podczas snu przestałam słyszeć mlaskanie i zasysanie powietrza przez dziecko, smoczek dzięki dziurką ma świetna wentylacje. Jest zdecydowanie trwały i spore uzębienie 16 miesięcznego dziecko nie naruszyły go. Wizualnie bardzo ładne dziecięce wzory. Polecamy wszystkim dzieciom
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/12 Smoczek
Date of Use 2021-11-22
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/12 Smoczek
Date of Use 2021-11-22
domi-s92
22/12/2021
Polska
Smoczek idealny dla każdej pociechy.
Smoczki doskonale wykonane z bardzo dobrej jakości materiału, dodatkowo dbają o prawidłowy rozwój zgryzu. Moja córka toleruje tylko jeden typ smoczka, a te od razu pokochała. Piękny wzór dodatkowo przyciąga i zachęca. Pudełko od smoczków jest nie tylko wygodnym etui, ale także sterylizatorem, wystarczy dolać wody i włożyć do mikrofalówki. Polecam każdemu, nawet wymagającym maluchom.
Plusi
Ergonomiczny kształt - Piękny design -Dobry dla zgryzu. - Otwory do wentylacji. -Dobry na ząbkowanie
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/12 Smoczek
Date of Use 2021-11-22
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/12 Smoczek
Date of Use 2021-11-22
Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem.
Cietas plastmasas daļas, izņemot silikona knupīti (masas bilances pieeja).
Saskaņā ar ASV patērētāju testa rezultātiem (2023, n=201).
2023. gadā veiktajā ASV patērētāju pētījumā noskaidroja, ka teksturētā Philips Avent knupīša, ko izmanto mūsu ultra knupjos (n = 201), zīžamās daļas pieņēmība ir 98%.
Salīdzinājumā ar tradicionālajiem knupju sterilizēšanas paņēmieniem (novārīšana).
Higiēnisku apsvērumu dēļ mainiet knupjus ik pēc 4 nedēļām.