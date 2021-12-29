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  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
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  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot

Philips Avent Pacifierultra air

SCF349/58

4.9
| (145) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
Mierinošs un elpojošs ar lielām gaisa atverēm. 9 no 10 vecākiem apstiprina: Philips Avent ultra air knupīši manam mazulim ir ļoti ērti.** Mierinājums vienmēr ir pieejams neatkarīgi no tā, kurš rūpējas par zīdaini. Tagad 80% augu izcelsmes.*
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Radīts, lai mierinātu mazuļus dienās, kad šķiļas zobi

Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot

  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot

  • Nesatur BPA

  • 2 gab. komplekts, 80% augu izcelsmes materiālu*

  • 18 m+ ar īpaši stingru zīžamo daļu

Mazuļa āda var elpot, pateicoties īpaši lielajām gaisa atverēm

Mazuļa āda var elpot, pateicoties īpaši lielajām gaisa atverēm

Vairogā ir atveres, pa kurām pie mazuļa ādas piekļūst gaiss, tāpēc tā saglabājas sausāka un mazulim ir ērtāk.

Dabiska mutes dobuma veidošanās ar ortodontisku knupīti

Dabiska mutes dobuma veidošanās ar ortodontisku knupīti

Mūsu ortodontiskie knupīši ir ražoti no mīksta silikona, kas pielāgojas mutes muskuļu dabiskajām kustībām un tādējādi mazina risku, ka varētu izveidoties nepareizs sakodiens. Knupīša šaurā konstrukcija rada mazāku spiedienu starp mēli un aukslējām. Philips Avent ultra knupjiem ir neatkarīgās organizācijas Oral Health Foundation sertifikāts. Tie ir ražoti no 100% pārtikas klases silikona, ir izturīgāki un kalpo ilgāk nekā gumijas (lateksa) knupīši, turklāt tajos nav BPA, BPS, ftalātu, PVH vai policiklisko aromātisko ogļūdeņražu.

Īpaši stingra zīžamā daļa veselīgai zobu augšanai

Īpaši stingra zīžamā daļa veselīgai zobu augšanai

Mūsu knupīši ir izstrādāti, lai nodrošinātu dabisku mēles novietojumu, kas ir svarīgi veselīgai runas attīstībai, zīdainim pieaugot. Īpaši stingrs, lai atvieglotu zobu augšanu. Teksturētā silikona zīžamā daļa ir izstrādāta, lai līdzinātos mātes krūtij.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

145

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

2

29/12/2021

Polska

Polska

Ten smoczek jest fantastyczny!

Smoczek od pierwszych chwil użytkowania bardzo przypadł do gustu mojemu synkowi. Z pewnością poleciłabym go każdej mamie. Ma piękną kolorystykę, a synek chętnie trzyma go w buzi.

Plusi

wygodny w użytkowaniu, piękny design

Mīnusi

brak

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/11 Smoczek

Date of Use 2021-11-29

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/11 Smoczek

Date of Use 2021-11-29

22/12/2021

Polska

Polska

Nasz ulubiony smoczek

Smoczek zdecydowanie został numerem 1 u mojej córeczki, gdy ma do wyboru różne sięga po Avent, dla mnie największym plusem jest to, że smoczek nie pozostawia po drzemce dziecka śladu, odcisku na buźce. Podczas snu przestałam słyszeć mlaskanie i zasysanie powietrza przez dziecko, smoczek dzięki dziurką ma świetna wentylacje. Jest zdecydowanie trwały i spore uzębienie 16 miesięcznego dziecko nie naruszyły go. Wizualnie bardzo ładne dziecięce wzory. Polecamy wszystkim dzieciom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/12 Smoczek

Date of Use 2021-11-22

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/12 Smoczek

Date of Use 2021-11-22

22/12/2021

Polska

Polska

Smoczek idealny dla każdej pociechy.

Smoczki doskonale wykonane z bardzo dobrej jakości materiału, dodatkowo dbają o prawidłowy rozwój zgryzu. Moja córka toleruje tylko jeden typ smoczka, a te od razu pokochała. Piękny wzór dodatkowo przyciąga i zachęca. Pudełko od smoczków jest nie tylko wygodnym etui, ale także sterylizatorem, wystarczy dolać wody i włożyć do mikrofalówki. Polecam każdemu, nawet wymagającym maluchom.

Plusi

Ergonomiczny kształt - Piękny design -Dobry dla zgryzu. - Otwory do wentylacji. -Dobry na ząbkowanie

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/12 Smoczek

Date of Use 2021-11-22

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/12 Smoczek

Date of Use 2021-11-22

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Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. Cietas plastmasas daļas, izņemot silikona knupīti (masas bilances pieeja).

  2. Saskaņā ar ASV patērētāju testa rezultātiem (2023, n=201).

  3. 2023. gadā veiktajā ASV patērētāju pētījumā noskaidroja, ka teksturētā Philips Avent knupīša, ko izmanto mūsu ultra knupjos (n = 201), zīžamās daļas pieņēmība ir 98%.

  4. Salīdzinājumā ar tradicionālajiem knupju sterilizēšanas paņēmieniem (novārīšana).

  5. Higiēnisku apsvērumu dēļ mainiet knupjus ik pēc 4 nedēļām.