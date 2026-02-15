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  • Mūsu ātrākais elektrisko pudelīšu sildītājs
  • Mūsu ātrākais elektrisko pudelīšu sildītājs
  • Mūsu ātrākais elektrisko pudelīšu sildītājs
  • Mūsu ātrākais elektrisko pudelīšu sildītājs
  • Mūsu ātrākais elektrisko pudelīšu sildītājs
  • Mūsu ātrākais elektrisko pudelīšu sildītājs
  • Mūsu ātrākais elektrisko pudelīšu sildītājs
  • Mūsu ātrākais elektrisko pudelīšu sildītājs
  • Mūsu ātrākais elektrisko pudelīšu sildītājs
  • Mūsu ātrākais elektrisko pudelīšu sildītājs
  • Mūsu ātrākais elektrisko pudelīšu sildītājs
  • Mūsu ātrākais elektrisko pudelīšu sildītājs
  • Mūsu ātrākais elektrisko pudelīšu sildītājs

Izbeigta ražošana

Philips AventĀtrs pudelīšu sildītājs

SCF355/00

4.5
| (102) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu

1 godalga

Mūsu ātrākais elektrisko pudelīšu sildītājs
Aizņemtās dienās šis Philips Avent mazuļa pudelīšu sildītājs uzsilda pienu ātri un vienmērīgi tikai 3 minūtēs. To ir viegli lietot, un tam ir parocīgs atkausēšanas iestatījums, kā arī to var izmantot zīdaiņu pārtikas uzsildīšanai.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Ātri un vienmērīgi uzsilda pienu

Mūsu ātrākais elektrisko pudelīšu sildītājs

  • Silda bez karst. punktiem

  • Ātra uzsildīšana

  • Uzmanīga atkausēšana

  • Uzsilda arī zīdaiņu pārtiku

Uzsilda mazuļu pudelītes 3 minūtēs

Uzsilda mazuļu pudelītes 3 minūtēs

Pudelīšu sildītājs uzsildīs 150 ml piena tikai 3 minūtēs*.

Uzsilda ātri un vienmērīgi

Uzsilda ātri un vienmērīgi

Pudelīšu sildītājs uzsilda ātri un vienmērīgi. Nepārtraukti cirkulējot pienu sildīšanas laikā tiek novērsti karstie punkti.

Saudzīgas atkausēšanas iestatījums zīdaiņu pudelītēm

Saudzīgas atkausēšanas iestatījums zīdaiņu pudelītēm

Pudelītes sildītājā iekļauts parocīgs atkausēšanas iestatījums. Tas ir drošāk par atkausēšanu mikroviļņu krāsnī un ērtāk par ūdens izmantošanu, vienkārši izvēlieties iestatījumu, lai atkausētu sasaldētu pienu vai zīdaiņa pārtiku šķidrā stāvoklī.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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Atsauksmes

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4.5

no 5

102

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

15/02/2026

Latvija

Latvija

Noderīga funkcija

Ļoti liels palīgs, gan mazulis palika ar tēti un bija nepieciešams ātri uzsildīt pienu no ledusskapja vai saldētavas (atsaldēt). Viegli lietojams, skaists dizains, ātri pilda savu funkciju.

Plusi

Pilda labi savu funkciju, skaists dizains

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF355/00 Ātrs pudelīšu sildītājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF355/00 Ātrs pudelīšu sildītājs

13/02/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Polecam

Prosty w obsłudze, niezawodny, estetyczny. Spełnia wymagania bez zarzutu. Polecam

Plusi

W recenzji

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek

25/06/2019

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo praktyczny produkt

[Employee of philipsglobal] Genialnie sprawdza się przy małym i większym dziecku. Podgrzewa duże słoiki, butelki. Dobrze utrzymuje temperaturę przez noc.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. Situācija =&lt; 150 ml piena 20 °C temperatūrā Philips AVENT Classic / Natural 260 ml pudelītē.

  2. Philips Avent krūts piena maisiņus un 60 ml pudelītes nevar izmantot šajā pudelītes sildītājā.