30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Silda bez karst. punktiem
Ātra uzsildīšana
Uzmanīga atkausēšana
Uzsilda arī zīdaiņu pārtiku
Pudelīšu sildītājs uzsildīs 150 ml piena tikai 3 minūtēs*.
Pudelīšu sildītājs uzsilda ātri un vienmērīgi. Nepārtraukti cirkulējot pienu sildīšanas laikā tiek novērsti karstie punkti.
Pudelītes sildītājā iekļauts parocīgs atkausēšanas iestatījums. Tas ir drošāk par atkausēšanu mikroviļņu krāsnī un ērtāk par ūdens izmantošanu, vienkārši izvēlieties iestatījumu, lai atkausētu sasaldētu pienu vai zīdaiņa pārtiku šķidrā stāvoklī.
Godalgas
4.5
no 5
102
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Mamma88
15/02/2026
Latvija
Noderīga funkcija
Ļoti liels palīgs, gan mazulis palika ar tēti un bija nepieciešams ātri uzsildīt pienu no ledusskapja vai saldētavas (atsaldēt). Viegli lietojams, skaists dizains, ātri pilda savu funkciju.
Plusi
Pilda labi savu funkciju, skaists dizains
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF355/00 Ātrs pudelīšu sildītājs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF355/00 Ātrs pudelīšu sildītājs
ja222
13/02/2020
Polska
Verificēts pircējs
Polecam
Prosty w obsłudze, niezawodny, estetyczny. Spełnia wymagania bez zarzutu. Polecam
Plusi
W recenzji
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek
Bartek2247
25/06/2019
Polska
Verificēts pircējs
Bardzo praktyczny produkt
[Employee of philipsglobal] Genialnie sprawdza się przy małym i większym dziecku. Podgrzewa duże słoiki, butelki. Dobrze utrzymuje temperaturę przez noc.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
Situācija =< 150 ml piena 20 °C temperatūrā Philips AVENT Classic / Natural 260 ml pudelītē.
Philips Avent krūts piena maisiņus un 60 ml pudelītes nevar izmantot šajā pudelītes sildītājā.