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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Silda bez karst. punktiem
Ātra uzsildīšana
Uzmanīga atkausēšana
Siltuma saglabāšanas funkcija
Pudelīšu sildītājs uzsildīs 150 ml piena tikai 3 minūtēs*.
Pudelīšu sildītājs uzsilda ātri un vienmērīgi. Nepārtraukti cirkulējot pienu sildīšanas laikā tiek novērsti karstie punkti.
Pudelītes sildītājā iekļauts parocīgs atkausēšanas iestatījums. Tas ir drošāk par atkausēšanu mikroviļņu krāsnī un ērtāk par ūdens izmantošanu, vienkārši izvēlieties iestatījumu, lai atkausētu sasaldētu pienu vai zīdaiņa pārtiku šķidrā stāvoklī.
4.8
no 5
83
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
mammm
23/01/2024
Lietuva
Puikus prietaisas
Puikus kasdienybės pagalbininkas kiekvienuose namuose. Greitai ir efektyviai pašildo tiek pieną, tiek maistą.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Advanced SCF355/09 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Advanced SCF355/09 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas
jaanikav
08/09/2022
Eesti
Super abikäsi!
Nii hea ajapäästja. Soojendab ühtlaselt! Soovitan soojalt!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF355/07 Fast bottle warmer
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF355/07 Fast bottle warmer
Frans90
15/08/2022
Eesti
Ülihea
Väga hea pudelisoojendaja. Ei teki kuumalaike ja piim soojeneb ühtlaselt.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF355/07 Fast bottle warmer
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF355/07 Fast bottle warmer
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
Paredzēts 150 ml/5 oz piena 22 °C/72 °F temperatūrā 260 ml/9 oz pudelē Philips Natural Bottle
Philips Avent krūts piena maisiņus un 60 ml pudelītes nevar izmantot šajā pudelītes sildītājā.