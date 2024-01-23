ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Ātra un vienmērīga sildīšana
  • Ātra un vienmērīga sildīšana
  • Ātra un vienmērīga sildīšana
  • Ātra un vienmērīga sildīšana
  • Ātra un vienmērīga sildīšana
  • Ātra un vienmērīga sildīšana

Izbeigta ražošana

Philips Avent AdvancedĀtrs pudelīšu sildītājs

SCF355/07

4.8
| (83) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Ātra un vienmērīga sildīšana
Kad ir pienācis laiks mazuļa nākamajai maltītei, sasildiet pienu vai pārtiku 3 minūšu laikā. Uzsilšana notiek vienmērīgi un pastāvīgi, lai novērstu pārkaršanu atsevišķās vietās. Vienkārši izmantojamai ierīcei ir ērts atkausēšanas iestatījums, un to var izmantot arī mazuļu pārtikas uzsildīšanai.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Vienmērīga uzsildīšana tikai 3 minūšu laikā

Ātra un vienmērīga sildīšana

  • Silda bez karst. punktiem

  • Ātra uzsildīšana

  • Uzmanīga atkausēšana

  • Siltuma saglabāšanas funkcija

Uzsilda mazuļu pudelītes 3 minūtēs

Uzsilda mazuļu pudelītes 3 minūtēs

Pudelīšu sildītājs uzsildīs 150 ml piena tikai 3 minūtēs*.

Uzsilda ātri un vienmērīgi

Uzsilda ātri un vienmērīgi

Pudelīšu sildītājs uzsilda ātri un vienmērīgi. Nepārtraukti cirkulējot pienu sildīšanas laikā tiek novērsti karstie punkti.

Saudzīgas atkausēšanas iestatījums zīdaiņu pudelītēm

Saudzīgas atkausēšanas iestatījums zīdaiņu pudelītēm

Pudelītes sildītājā iekļauts parocīgs atkausēšanas iestatījums. Tas ir drošāk par atkausēšanu mikroviļņu krāsnī un ērtāk par ūdens izmantošanu, vienkārši izvēlieties iestatījumu, lai atkausētu sasaldētu pienu vai zīdaiņa pārtiku šķidrā stāvoklī.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

83

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

23/01/2024

Lietuva

Lietuva

Puikus prietaisas

Puikus kasdienybės pagalbininkas kiekvienuose namuose. Greitai ir efektyviai pašildo tiek pieną, tiek maistą.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Advanced SCF355/09 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Advanced SCF355/09 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas

08/09/2022

Eesti

Eesti

Super abikäsi!

Nii hea ajapäästja. Soojendab ühtlaselt! Soovitan soojalt!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF355/07 Fast bottle warmer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF355/07 Fast bottle warmer

15/08/2022

Eesti

Eesti

Ülihea

Väga hea pudelisoojendaja. Ei teki kuumalaike ja piim soojeneb ühtlaselt.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF355/07 Fast bottle warmer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF355/07 Fast bottle warmer

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. Paredzēts 150 ml/5 oz piena 22 °C/72 °F temperatūrā 260 ml/9 oz pudelē Philips Natural Bottle

  2. Philips Avent krūts piena maisiņus un 60 ml pudelītes nevar izmantot šajā pudelītes sildītājā.