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  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot

Izbeigta ražošana

Philips Avent Ultra airKnupītis

SCF376/21

4.9
| (354) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
Mierināšana ar gaisa radīto komfortu. Philips Avent ultra air knupītim ir palielinātas atveres, kas saglabā ādu sausu. Tam ir tumsā spīdoša poga, kas padara to redzamu, kad gaismas ir izslēgtas. Pieejams dažādās krāsās un ar dažādiem dizainiem.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Viegli atrast tumsā

Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot

  • Ar tumsā spīdošu detaļu

  • Ortodontisks un BPA nesaturošs

  • Komplektā 2 gab.

  • 6–18 mēneši

Ļaujiet mazuļa ādai elpot

Ļaujiet mazuļa ādai elpot

Īpaši lielas gaisa atveres nodrošina ventilāciju mazuļa ādai, nomierinot un uzturot to sausāku.

Ilgi noturīga spīdēšana tumsā

Ilgi noturīga spīdēšana tumsā

Izmantojiet Ultra air pogu spīdēšanai tumsā, lai ātri atrastu sava mazuļa knupīti, neieslēdzot apgaismojumu.

Zīžamā daļa izgatavota no 100% pārtikas kvalitātes silikona

Zīžamā daļa izgatavota no 100% pārtikas kvalitātes silikona

Mēs rūpīgi izvēlamies silikona materiālu mūsu ultra soft un ultra air zīžamajām daļām, jo tas ir drošs un inerts materiāls, ko plaši izmanto medicīniskiem pielietojumiem; tas nesatur bīstamas ķīmiskas vielas, endokrīnās aktīvās vielas (piemēram, BPA) un alergēnus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

354

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

22/05/2022

Latvija

Latvija

Ideāls knupītis

Ļoti laba forma, kas neatstāj nospiedumus uz vaidziņiem. Tumsā spīd, kas ir ideāli naktī gultiņā atrast knupi. Ērti, ka knupīšu iepakojums vienlaikus kalpo arī par dezinficēšanas trauciņu - ielej ūdeni, ieliec mikroviļņu krāsnī uz 3 min un knupis ir dezinficēts.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF376/22 Knupītis

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF376/22 Knupītis

03/01/2022

Latvija

Latvija

Lieliski knupīši

Mazulim šobrīd ir viens mēnesis. Gandrīz no pirmajām dzimšanas dienām piedāvaju viņam knupi, jo naktīs bija ļoti nemierīgs. Sākumā lietoju citas firmas knupi, taču tam forma ir pārāk izliekta, līdz ar to plastmasas daļa nospiež mutīti. Philips Avent knupim forma ir taisnāka, nekur nespiež, arī caurumi gaisa cirkulācijai ir gana lieli. Mazulis knupi uzreiz pieņēma. Pie šī arī paliksim un īstā knupja meklējumi ir beigušies. Kā arī vizuāli tie ir ļoti glīti. Zīžamā daļa ir ļoti mīksta, kas ir ļoti svarīgi, jo mazulis vēl ir pavisam mazs.

Plusi

Skaists dizains, mīksts silikons

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF376/12 Knupītis

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF376/12 Knupītis

06/11/2024

Eesti

Eesti

Lapse absoluutne lemmiklutt

Mulle väga meeldib, et antud lutt on pimedas helendav. See on muutnud pimedatel õhtutel, öödel lapse rahustamiseks luti leidmise tunduvalt kergemaks. Lisaks on see pehme, armsa disainiga ning suuosa silikooni osa nibu imiteeriv. Viimane aspekt meeldib just seetõttu, et ei oma mõju lapse hambumusele. Kindlasti soovitaksin teistelegi.

Plusi

Pimedas helendav, pehme, nibu imiteeriva silikoonosa kujuga.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra air SCF377/01 Lutt

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra air SCF377/01 Lutt

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Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. 2016.–2017. gadā veikto ASV patērētāju testu dati liecina, ka vidēji 98 % dalībnieku ir pozitīva attieksme pret teksturēto Philips Avent zīdekli, kas tiek izmantots mūsu ultra air un ultra soft knupīšos.

  2. Higiēnisku apsvērumu dēļ nomainiet knupīti pēc 4 nedēļu lietošanas.