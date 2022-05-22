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Tumsā spīdoša pamatne
Nesatur BPA
2 gab. komplekts, 80% augu izcelsmes materiālu*
0-6 m
Vairogā ir atveres, pa kurām pie mazuļa ādas piekļūst gaiss, tāpēc tā saglabājas sausāka un mazulim ir ērtāk.
Mūsu ortodontiskie knupīši ir ražoti no mīksta silikona, kas pielāgojas mutes muskuļu dabiskajām kustībām un tādējādi mazina risku, ka varētu izveidoties nepareizs sakodiens. Knupīša šaurā konstrukcija rada mazāku spiedienu starp mēli un aukslējām. Philips Avent ultra knupjiem ir neatkarīgās organizācijas Oral Health Foundation sertifikāts. Tie ir ražoti no 100% pārtikas klases silikona, ir izturīgāki un kalpo ilgāk nekā gumijas (lateksa) knupīši, turklāt tajos nav BPA, BPS, ftalātu, PVH vai policiklisko aromātisko ogļūdeņražu.
Mūsu silikona knupīšu tekstūra ir veidota tā, ka līdzinās mātes krūtij. Aptaujājām vecākus, no kuriem 98% atzina, ka viņu mazulis pieņem Philips Avent ultra knupi.
4.9
no 5
354
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Vasariņa
22/05/2022
Latvija
Ideāls knupītis
Ļoti laba forma, kas neatstāj nospiedumus uz vaidziņiem. Tumsā spīd, kas ir ideāli naktī gultiņā atrast knupi. Ērti, ka knupīšu iepakojums vienlaikus kalpo arī par dezinficēšanas trauciņu - ielej ūdeni, ieliec mikroviļņu krāsnī uz 3 min un knupis ir dezinficēts.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF376/22 Knupītis
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Eliss14
03/01/2022
Latvija
Lieliski knupīši
Mazulim šobrīd ir viens mēnesis. Gandrīz no pirmajām dzimšanas dienām piedāvaju viņam knupi, jo naktīs bija ļoti nemierīgs. Sākumā lietoju citas firmas knupi, taču tam forma ir pārāk izliekta, līdz ar to plastmasas daļa nospiež mutīti. Philips Avent knupim forma ir taisnāka, nekur nespiež, arī caurumi gaisa cirkulācijai ir gana lieli. Mazulis knupi uzreiz pieņēma. Pie šī arī paliksim un īstā knupja meklējumi ir beigušies. Kā arī vizuāli tie ir ļoti glīti. Zīžamā daļa ir ļoti mīksta, kas ir ļoti svarīgi, jo mazulis vēl ir pavisam mazs.
Plusi
Skaists dizains, mīksts silikons
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF376/12 Knupītis
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MariaLC
06/11/2024
Eesti
Lapse absoluutne lemmiklutt
Mulle väga meeldib, et antud lutt on pimedas helendav. See on muutnud pimedatel õhtutel, öödel lapse rahustamiseks luti leidmise tunduvalt kergemaks. Lisaks on see pehme, armsa disainiga ning suuosa silikooni osa nibu imiteeriv. Viimane aspekt meeldib just seetõttu, et ei oma mõju lapse hambumusele. Kindlasti soovitaksin teistelegi.
Plusi
Pimedas helendav, pehme, nibu imiteeriva silikoonosa kujuga.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra air SCF377/01 Lutt
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Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem.
Cietas plastmasas daļas, izņemot silikona knupīti (masas bilances pieeja).
Saskaņā ar ASV patērētāju testa rezultātiem (2023, n=201).
2023. gadā veiktajā ASV patērētāju pētījumā noskaidroja, ka teksturētā Philips Avent knupīša, ko izmanto mūsu ultra knupjos (n = 201), zīžamās daļas pieņēmība ir 98%.
Salīdzinājumā ar tradicionālajiem knupju sterilizēšanas paņēmieniem (novārīšana).
Higiēnisku apsvērumu dēļ mainiet knupjus ik pēc 4 nedēļām.