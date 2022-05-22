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  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot

Philips Avent Pacifierultra air nakts

SCF376/27

4.9
| (354) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
Mierinošs un elpojošs ar lielām gaisa atverēm. 9 no 10 vecākiem apstiprina: Philips Avent ultra air knupīši manam mazulim ir ļoti ērti.** Un tie spīd tumsā, tāpēc ērtības un mierinājums vienmēr ir viegli atrodams. Tagad 80% augu izcelsmes.*
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Viegli atrast tumsā

Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot

  • Tumsā spīdoša pamatne

  • Nesatur BPA

  • 2 gab. komplekts, 80% augu izcelsmes materiālu*

  • 0-6 m

Mazuļa āda var elpot, pateicoties īpaši lielajām gaisa atverēm

Mazuļa āda var elpot, pateicoties īpaši lielajām gaisa atverēm

Vairogā ir atveres, pa kurām pie mazuļa ādas piekļūst gaiss, tāpēc tā saglabājas sausāka un mazulim ir ērtāk.

Dabiska mutes dobuma veidošanās ar ortodontisku knupīti

Dabiska mutes dobuma veidošanās ar ortodontisku knupīti

Mūsu ortodontiskie knupīši ir ražoti no mīksta silikona, kas pielāgojas mutes muskuļu dabiskajām kustībām un tādējādi mazina risku, ka varētu izveidoties nepareizs sakodiens. Knupīša šaurā konstrukcija rada mazāku spiedienu starp mēli un aukslējām. Philips Avent ultra knupjiem ir neatkarīgās organizācijas Oral Health Foundation sertifikāts. Tie ir ražoti no 100% pārtikas klases silikona, ir izturīgāki un kalpo ilgāk nekā gumijas (lateksa) knupīši, turklāt tajos nav BPA, BPS, ftalātu, PVH vai policiklisko aromātisko ogļūdeņražu.

Mazuļiem patīk — 98% zīžamās daļas (knupīša) pieņēmība***

Mazuļiem patīk — 98% zīžamās daļas (knupīša) pieņēmība***

Mūsu silikona knupīšu tekstūra ir veidota tā, ka līdzinās mātes krūtij. Aptaujājām vecākus, no kuriem 98% atzina, ka viņu mazulis pieņem Philips Avent ultra knupi.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

354

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

22/05/2022

Latvija

Latvija

Ideāls knupītis

Ļoti laba forma, kas neatstāj nospiedumus uz vaidziņiem. Tumsā spīd, kas ir ideāli naktī gultiņā atrast knupi. Ērti, ka knupīšu iepakojums vienlaikus kalpo arī par dezinficēšanas trauciņu - ielej ūdeni, ieliec mikroviļņu krāsnī uz 3 min un knupis ir dezinficēts.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF376/22 Knupītis

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03/01/2022

Latvija

Latvija

Lieliski knupīši

Mazulim šobrīd ir viens mēnesis. Gandrīz no pirmajām dzimšanas dienām piedāvaju viņam knupi, jo naktīs bija ļoti nemierīgs. Sākumā lietoju citas firmas knupi, taču tam forma ir pārāk izliekta, līdz ar to plastmasas daļa nospiež mutīti. Philips Avent knupim forma ir taisnāka, nekur nespiež, arī caurumi gaisa cirkulācijai ir gana lieli. Mazulis knupi uzreiz pieņēma. Pie šī arī paliksim un īstā knupja meklējumi ir beigušies. Kā arī vizuāli tie ir ļoti glīti. Zīžamā daļa ir ļoti mīksta, kas ir ļoti svarīgi, jo mazulis vēl ir pavisam mazs.

Plusi

Skaists dizains, mīksts silikons

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF376/12 Knupītis

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06/11/2024

Eesti

Eesti

Lapse absoluutne lemmiklutt

Mulle väga meeldib, et antud lutt on pimedas helendav. See on muutnud pimedatel õhtutel, öödel lapse rahustamiseks luti leidmise tunduvalt kergemaks. Lisaks on see pehme, armsa disainiga ning suuosa silikooni osa nibu imiteeriv. Viimane aspekt meeldib just seetõttu, et ei oma mõju lapse hambumusele. Kindlasti soovitaksin teistelegi.

Plusi

Pimedas helendav, pehme, nibu imiteeriva silikoonosa kujuga.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra air SCF377/01 Lutt

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Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. Cietas plastmasas daļas, izņemot silikona knupīti (masas bilances pieeja).

  2. Saskaņā ar ASV patērētāju testa rezultātiem (2023, n=201).

  3. 2023. gadā veiktajā ASV patērētāju pētījumā noskaidroja, ka teksturētā Philips Avent knupīša, ko izmanto mūsu ultra knupjos (n = 201), zīžamās daļas pieņēmība ir 98%.

  4. Salīdzinājumā ar tradicionālajiem knupju sterilizēšanas paņēmieniem (novārīšana).

  5. Higiēnisku apsvērumu dēļ mainiet knupjus ik pēc 4 nedēļām.