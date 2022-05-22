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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Ar tumsā spīdošu detaļu
Ortodontisks, nesatur BPA
1 kompl.
0–6 mēn.
Īpaši lielas gaisa atveres nodrošina ventilāciju mazuļa ādai, nomierinot un uzturot to sausāku.
Kad mēs pajautājām vecākiem, kā viņu mazuļi reaģē uz mūsu teksturēto silikona knupīti, un 98 % aptaujāto atzina, ka viņu mazuļi pieņem Philips Avent ultra soft un ultra air knupīšus.
Izmantojiet Ultra air pogu spīdēšanai tumsā, lai ātri atrastu sava mazuļa knupīti, neieslēdzot apgaismojumu.
4.9
no 5
354
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Vasariņa
22/05/2022
Latvija
Ideāls knupītis
Ļoti laba forma, kas neatstāj nospiedumus uz vaidziņiem. Tumsā spīd, kas ir ideāli naktī gultiņā atrast knupi. Ērti, ka knupīšu iepakojums vienlaikus kalpo arī par dezinficēšanas trauciņu - ielej ūdeni, ieliec mikroviļņu krāsnī uz 3 min un knupis ir dezinficēts.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF376/22 Knupītis
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF376/22 Knupītis
Eliss14
03/01/2022
Latvija
Lieliski knupīši
Mazulim šobrīd ir viens mēnesis. Gandrīz no pirmajām dzimšanas dienām piedāvaju viņam knupi, jo naktīs bija ļoti nemierīgs. Sākumā lietoju citas firmas knupi, taču tam forma ir pārāk izliekta, līdz ar to plastmasas daļa nospiež mutīti. Philips Avent knupim forma ir taisnāka, nekur nespiež, arī caurumi gaisa cirkulācijai ir gana lieli. Mazulis knupi uzreiz pieņēma. Pie šī arī paliksim un īstā knupja meklējumi ir beigušies. Kā arī vizuāli tie ir ļoti glīti. Zīžamā daļa ir ļoti mīksta, kas ir ļoti svarīgi, jo mazulis vēl ir pavisam mazs.
Plusi
Skaists dizains, mīksts silikons
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF376/12 Knupītis
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF376/12 Knupītis
MariaLC
06/11/2024
Eesti
Lapse absoluutne lemmiklutt
Mulle väga meeldib, et antud lutt on pimedas helendav. See on muutnud pimedatel õhtutel, öödel lapse rahustamiseks luti leidmise tunduvalt kergemaks. Lisaks on see pehme, armsa disainiga ning suuosa silikooni osa nibu imiteeriv. Viimane aspekt meeldib just seetõttu, et ei oma mõju lapse hambumusele. Kindlasti soovitaksin teistelegi.
Plusi
Pimedas helendav, pehme, nibu imiteeriva silikoonosa kujuga.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra air SCF377/01 Lutt
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Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem.
2016.–2017. gadā veikto ASV patērētāju testu dati liecina, ka vidēji 98 % dalībnieku ir pozitīva attieksme pret teksturēto Philips Avent zīdekli, kas tiek izmantots mūsu ultra air un ultra soft knupīšos.
Higiēnisku apsvērumu dēļ nomainiet knupīti pēc 4 nedēļu lietošanas.