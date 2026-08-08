ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
  • Brīvas rokas. Vairāk laika sev.

Jauns

Philips Avent Avent Natural CareBrīvroku piena sūknis

SCF495/11

5

| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Brīvas rokas. Vairāk laika sev.

Jūsu mazulis ir nenovērtējams, un jūsu laiks ir vērtīgs. Philips Avent Natural Care brīvroku valkājamais krūts piena sūknis atbrīvo rokas. Tas ir izstrādāts tā, lai atdarinātu mazuļa zīšanas ritmu, un darbojas neuzkrītoši, taču ar slimnīcas līmeņa jaudu, turklāt ir novērstas jebkādas noplūdes.

Skatīt visas priekšrocības
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē

Atdarina mazuļa zīšanas ritmu

Brīvas rokas. Vairāk laika sev.

  • Slimnīcas līmeņa sūknis atdarina mazuļa zīšanas ritmu

  • Caurspīdīgi trauki ar iebūvētu gaismekli

  • Neliels detaļu skaits vieglai tīrīšanai un ērtai salikšanai

  • Der 99% māmiņu

  • Unikālais balsts SkinSense

Ērta atslaukšana jebkurā vietā

Ērta atslaukšana jebkurā vietā

Mūsu pirmais brīvroku piena sūknis diskrēti ievietojas krūšturī, vienlaikus nodrošinot jaudīgu un efektīvu piena atslaukšanu. To var lietot jebkur. Neatkarīgi no tā, vai atpūšaties uz dīvāna, strādājat pie rakstāmgalda vai dodaties pastaigā, jūs varat turpināt savu ikdienu. Jūs nosakāt vietu un laiku, kad tas tiek darīts.

Valkājams piena sūknis

Valkājams piena sūknis

Izbaudiet kustību brīvību, neatsakoties no veiktspējas. Mūsu valkājamais krūts sūknis nodrošina augsta līmeņa piena atslaukšanas efektivitāti, vienlaikus to var diskrēti ievietojot krūšturī. Pateicoties atkārtoti uzlādējamam akumulatoram, pienu varat atslaukt jebkurā laikā un vietā.

Efektīva piena atslaukšana, kas atdarina mazuļa zīšanas ritmu*

Efektīva piena atslaukšana, kas atdarina mazuļa zīšanas ritmu*

Šis ir mūsu pirmais brīvroku un krūšturī ievietojams piena sūknis, kas atdarina mazuļa dabisko zīšanas ritmu, nodrošinot efektīvu piena atslaukšanu. Tas var atslaukt pienu līdz pat divas reizes ātrāk nekā daudzi citi valkājamie krūts sūkņi.** Galu galā neviens nepazīst jūsu mazuli labāk par jums. Tāpēc sūkņa konstrukcija ir izstrādāta tā, lai pienu varētu atslaukt efektīvi, ērti un dabiskā ritmā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Výrobek je velmi praktický

Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Skvěle!

Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Jsem nadšená!

Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Efektivitāti nosaka izstrādājuma tehniskā veiktspēja.

  2. Sūkņa sūkšanas darbību biežums