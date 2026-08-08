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Brīvas rokas. Vairāk laika sev.
Jūsu mazulis ir nenovērtējams, un jūsu laiks ir vērtīgs. Philips Avent Natural Care brīvroku valkājamais krūts piena sūknis atbrīvo rokas. Tas ir izstrādāts tā, lai atdarinātu mazuļa zīšanas ritmu, un darbojas neuzkrītoši, taču ar slimnīcas līmeņa jaudu, turklāt ir novērstas jebkādas noplūdes.
māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē
Slimnīcas līmeņa sūknis atdarina mazuļa zīšanas ritmu
Caurspīdīgi trauki ar iebūvētu gaismekli
Neliels detaļu skaits vieglai tīrīšanai un ērtai salikšanai
Der 99% māmiņu
Unikālais balsts SkinSense
Mūsu pirmais brīvroku piena sūknis diskrēti ievietojas krūšturī, vienlaikus nodrošinot jaudīgu un efektīvu piena atslaukšanu. To var lietot jebkur. Neatkarīgi no tā, vai atpūšaties uz dīvāna, strādājat pie rakstāmgalda vai dodaties pastaigā, jūs varat turpināt savu ikdienu. Jūs nosakāt vietu un laiku, kad tas tiek darīts.
Izbaudiet kustību brīvību, neatsakoties no veiktspējas. Mūsu valkājamais krūts sūknis nodrošina augsta līmeņa piena atslaukšanas efektivitāti, vienlaikus to var diskrēti ievietojot krūšturī. Pateicoties atkārtoti uzlādējamam akumulatoram, pienu varat atslaukt jebkurā laikā un vietā.
Šis ir mūsu pirmais brīvroku un krūšturī ievietojams piena sūknis, kas atdarina mazuļa dabisko zīšanas ritmu, nodrošinot efektīvu piena atslaukšanu. Tas var atslaukt pienu līdz pat divas reizes ātrāk nekā daudzi citi valkājamie krūts sūkņi.** Galu galā neviens nepazīst jūsu mazuli labāk par jums. Tāpēc sūkņa konstrukcija ir izstrādāta tā, lai pienu varētu atslaukt efektīvi, ērti un dabiskā ritmā.
5.0
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Maminaat
08/08/2026
Česká republika
Akcijas daļa
Výrobek je velmi praktický
Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Atnicka 2
08/08/2026
Česká republika
Akcijas daļa
Skvěle!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ohniska23
08/08/2026
Česká republika
Akcijas daļa
Jsem nadšená!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Efektivitāti nosaka izstrādājuma tehniskā veiktspēja.
Sūkņa sūkšanas darbību biežums