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Easy sip
200 ml
6 m+
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Vārsts ir iebūvēts snīpī, nodrošinot ātru un vienkāršu salikšanu.
Dzeršanas krūzīte ir izstrādāta, lai to būtu ērti satvert mazām rociņām.
4.6
no 5
185
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
BūtMammai_AG
27/06/2025
Latvija
Pudelīte ļoti ērta lietošanai. Tilpums nav liels un 6mēnešus jaunais mazulis, brīvi to pats var noturēt rociņās un patstāvīgi mēģināt padzerties. Ļoti skaists krāsu salikums meitenēm.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF551/03 Krūzīte ar snīpi
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF551/03 Krūzīte ar snīpi
Mama444
29/05/2025
Lietuva
Akcijas daļa
Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti patys.
Šitas puodelis tikrai pasiteisino mūsų mažyliui. Jį lengva suimti, todėl vaikas gali patogiai laikyti puodelį pats. Snapelis minkštas, todėl vaikelis greitai priprato, o savarankiškai gerti jam buvo lengva jau nuo pirmos naudojimo dienos. Labai patiko, kad puodelis sandarus – net ir nukritus niekas neišsilieja. Naudojame jį tiek namuose, tiek eidami į lauką. Taip pat labai patogu, jog galima dėti į sterilizavimo aparatą. Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti savarankiškai.
Plusi
Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti savarankiškai.
Mīnusi
Trūkumų neturi.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF551/03 Puodelis su snapeliu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF551/03 Puodelis su snapeliu
Slyva
25/05/2025
Lietuva
Akcijas daļa
Tai vienintelė gertuvė iš kurios mano dukra noriai geria vandenį! Rankenėles patogu suimti mažomis rankutėmis, apvertus vanduo pats nebėga/nevarva. Rekomenduoju :)
Plusi
Turi dangtelį, patogu uždėti keliaujant.
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Neįžvelgiau
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF551/03 Puodelis su snapeliu
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Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.