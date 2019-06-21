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Easy sip
260 ml
9 m+
.
Vārsts ir iebūvēts snīpī, nodrošinot ātru un vienkāršu salikšanu.
Dzeršanas krūzīte ir izstrādāta, lai to būtu ērti satvert mazām rociņām.
4.8
no 5
26
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Elisa
21/06/2019
Україна
Малюк неймовірно задоволений
Найкраща пляшечка для маленького гризуна)) купили таку для донечки, задоволені дуже. Доня її гарно тримає в ручках, сама з неї може пити. Силіконовий носик також суперська ідея, бо дитина може його гризти. Радимо усім таку пляшечку! Зручно і для водички, і для трошки густіших напоїв.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF553/00 Чашка з носиком
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Crossu
30/01/2022
România
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Foarte multumita
Un produs de mare calitate! Practic pentru bebelusii care incep sa bea apa
Plusi
Forma sticlei si a tetinei
Mīnusi
Nu exista dezavantaje la acest produs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF553/03 Cană cu tetină de formare
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Elefantica
23/06/2021
România
Minunata
Suntem foarte multumiti de aceasta canuta, singura din care fetita mea a acceptat sa bea apa, de pe la 10 luni❤ ne pare rau ca nu am achizitionat-o de la inceputul diversificarii. Pana sa ajungem la ea am mai incercat 3 modele de cani
Plusi
Nu curge, copilul nu se uda
Mīnusi
Nu sunt
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF553/03 Cană cu tetină de formare
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.