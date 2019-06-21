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Izbeigta ražošana

Philips AventKrūzīte ar snīpi

SCF553/00

4.8
| (26) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Easy sip
Šī Philips Avent krūzīte ar snīpi ir lieliska gan bērniem, gan vecākiem. Mīkstais silikona snīpis padara dzeršanas procesu vieglu, un mazs detaļu skaits atvieglo krūzītes mazgāšanu
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Dzeršanas krūzīte ar mīkstu snīpi ērtai dzeršanai

Easy sip

  • Easy sip

  • 260 ml

  • 9 m+

Lietošanas ērtībām visas daļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Lietošanas ērtībām visas daļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

.

Viengabala silikona snīpis ērtai salikšanai

Vārsts ir iebūvēts snīpī, nodrošinot ātru un vienkāršu salikšanu.

Viļņota forma stingrai satveršanai

Dzeršanas krūzīte ir izstrādāta, lai to būtu ērti satvert mazām rociņām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

26

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Малюк неймовірно задоволений

Найкраща пляшечка для маленького гризуна)) купили таку для донечки, задоволені дуже. Доня її гарно тримає в ручках, сама з неї може пити. Силіконовий носик також суперська ідея, бо дитина може його гризти. Радимо усім таку пляшечку! Зручно і для водички, і для трошки густіших напоїв.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF553/00 Чашка з носиком

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30/01/2022

România

România

Verificēts pircējs

Foarte multumita

Un produs de mare calitate! Practic pentru bebelusii care incep sa bea apa

Plusi

Forma sticlei si a tetinei

Mīnusi

Nu exista dezavantaje la acest produs

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF553/03 Cană cu tetină de formare

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF553/03 Cană cu tetină de formare

23/06/2021

România

România

Minunata

Suntem foarte multumiti de aceasta canuta, singura din care fetita mea a acceptat sa bea apa, de pe la 10 luni❤ ne pare rau ca nu am achizitionat-o de la inceputul diversificarii. Pana sa ajungem la ea am mai incercat 3 modele de cani

Plusi

Nu curge, copilul nu se uda

Mīnusi

Nu sunt

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF553/03 Cană cu tetină de formare

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF553/03 Cană cu tetină de formare

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 