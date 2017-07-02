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200 ml
6m+, mīksts snīpis
Atverams vāks nodrošina snīpja tīrību, esot kustībā, un transportēšanu bez noplūdes
Philips Avent krūzītes snīpja patentētais vārsts kontrolē plūsmu un nodrošina aizsardzību pret izlaistīšanu, pat turot krūzīti otrādi vai atstājot uz sāniem
Mīkstais, elastīgais snīpis ir ideāli piemērots pārejai no krūts vai pudelītes uz krūzīti
4.8
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
aloiv
02/07/2017
Polska
Najlepszy!!!
Najlepszy, szkoda że już znaleźć nigdzie nie można, najstarszy syn był na ttch kubkach wychowany, młodszy syn też ale juz na nowszej wersji gdzie ochronka na ustnik przymocowane było do kubka gdzie plus zamienił sie w minus bo sie na nosku dziecka opierało, ale troszkę siły doroslego i wymontować można było, niestety sklepach nie widzę juz tych kubków, a te tzw pingwinki jakoś do mnie nie przemawiają. Córkę też chcialam na nich wychować choć w domu zostały kubki, ale w sklepie ustników nie wiedzę tylko jeden jedyny żółty ostatni etap nie ma białych i zielonych :-(
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF600/11 Kubek dla dziecka
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ewa1988
20/05/2012
Polska
produkt łatwy w użytku dla każdego
ładny wygląd, prosty w obsłudze, można w każdej chwili dokupić ustniki, dobrze się myje, nie zmywają się napisy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF600/12 Kubek dla dziecka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF600/12 Kubek dla dziecka
kluska13
15/05/2012
Polska
Kubek jest rewelacyjny!
Kubek jest super. Idealnie spełnia swoje funkcje: jest łatwy w użytkowaniu (moja Córka nie miała problemu z chwyceniem kubka) i rzeczywiście ma dzióbek-niekapek :) Do tego bardzo przyjemna kolorystyka. Polecam!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF600/12 Kubek dla dziecka
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Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.