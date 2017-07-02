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  • Higiēna ārpus mājām
  • Higiēna ārpus mājām
  • Higiēna ārpus mājām
  • Higiēna ārpus mājām
  • Higiēna ārpus mājām
  • Higiēna ārpus mājām
  • Higiēna ārpus mājām
  • Higiēna ārpus mājām
  • Higiēna ārpus mājām
  • Higiēna ārpus mājām
  • Higiēna ārpus mājām
  • Higiēna ārpus mājām
  • Higiēna ārpus mājām

Izbeigta ražošana

Philips AventKrūzīte ar snīpi

SCF600/12

4.8
| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Higiēna ārpus mājām
Philips Avent bērna dzeršanas krūzīte ir vienkāršs veids, kā pakāpeniski sākt dzert no krūzītes. Ar atveramo vāku snīpis vienmēr ir tīrs, pat ja atrodaties ārpus mājām. Krūzīte ir nodrošināta pret izšļakstīšanos, pat ja tā tiek kratīta vai mesta gaisā, turklāt no tās ir viegli dzert.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Viegla dzeršana bez izlaistīšanās

Higiēna ārpus mājām

  • 200 ml

  • 6m+, mīksts snīpis

  • Ar rokturiem

Mīksts snīpis ar patentētu pretizlaistīšanās vārstu

Mīksts snīpis ar patentētu pretizlaistīšanās vārstu

Philips Avent krūzītes snīpja patentētais vārsts kontrolē plūsmu un nodrošina aizsardzību pret izlaistīšanu, pat turot krūzīti otrādi vai atstājot uz sāniem

Mīksts, elastīgs snīpis vieglai patstāvīgas dzeršanas sākšanai

Mīksts, elastīgs snīpis vieglai patstāvīgas dzeršanas sākšanai

Mīkstais, elastīgais snīpis ir ideāli piemērots pārejai no krūts vai pudelītes uz krūzīti

Rokturi ir konturēti mazām rociņām komfortablai turēšanai

Rokturi ir konturēti mazām rociņām komfortablai turēšanai

Rokturi ir īpaši konturēti mazām rociņām komfortablai turēšanai. Rokturi ir vienkārši pievienojami vai noņemami, lai krūzītes varētu izmantot ar vai bez rokturiem

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.8

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

02/07/2017

Polska

Polska

Najlepszy!!!

Najlepszy, szkoda że już znaleźć nigdzie nie można, najstarszy syn był na ttch kubkach wychowany, młodszy syn też ale juz na nowszej wersji gdzie ochronka na ustnik przymocowane było do kubka gdzie plus zamienił sie w minus bo sie na nosku dziecka opierało, ale troszkę siły doroslego i wymontować można było, niestety sklepach nie widzę juz tych kubków, a te tzw pingwinki jakoś do mnie nie przemawiają. Córkę też chcialam na nich wychować choć w domu zostały kubki, ale w sklepie ustników nie wiedzę tylko jeden jedyny żółty ostatni etap nie ma białych i zielonych :-(

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF600/11 Kubek dla dziecka

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF600/11 Kubek dla dziecka

20/05/2012

Polska

Polska

produkt łatwy w użytku dla każdego

ładny wygląd, prosty w obsłudze, można w każdej chwili dokupić ustniki, dobrze się myje, nie zmywają się napisy

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF600/12 Kubek dla dziecka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF600/12 Kubek dla dziecka

15/05/2012

Polska

Polska

Kubek jest rewelacyjny!

Kubek jest super. Idealnie spełnia swoje funkcje: jest łatwy w użytkowaniu (moja Córka nie miała problemu z chwyceniem kubka) i rzeczywiście ma dzióbek-niekapek :) Do tego bardzo przyjemna kolorystyka. Polecam!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF600/12 Kubek dla dziecka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF600/12 Kubek dla dziecka

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 