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SCF602/01
260 ml
12 m+, snīpis bērnam
Atverams vāks nodrošina snīpja tīrību, esot kustībā, un transportēšanu bez noplūdes
Patentētais vārsts kontrolē plūsmu, lai novērstu izlaistīšanos, pat ja krūzīte tiek apgriezta otrādi vai nolikta uz sāniem.
Pret košanu izturīgs snīpis bērniem drošai dzeršanai no krūzītes, ideāli piemērots mazuļiem, kuriem aug zobi
2.5
no 5
4
Atsauksmes
gusaika
04/07/2019
Україна
Очень класная
Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF602/22 Дитяча чашка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF602/22 Дитяча чашка
renko7
15/05/2012
Polska
Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.
Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF602/12 Kubek dla dziecka
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF602/12 Kubek dla dziecka
Aga5
22/07/2012
Polska
Nie spełnia swojej głównej funkcji
Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF602/12 Kubek dla dziecka
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF602/12 Kubek dla dziecka
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.