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  • Pudelīte, kas viegli pārveidojama par krūzīti
  • Pudelīte, kas viegli pārveidojama par krūzīti
  • Pudelīte, kas viegli pārveidojama par krūzīti
  • Pudelīte, kas viegli pārveidojama par krūzīti

Izbeigta ražošana

Philips AventKrūzīte ar snīpi

SCF602/01

2.5
| (4) Atsauksmes
Pudelīte, kas viegli pārveidojama par krūzīti
Philips Avent bisfenolu A nesaturošā krūzīte ir pārsteidzoši izturīga pret izšļakstīšanos, kratot, metot gaisā vai apgāžot to, un tomēr ērta dzeršanai. Snīpji ar vārstiem der arī barošanas pudelītēm, tāpēc arī tās tiek aizsargātas pret izšļakstīšanos.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Viegla dzeršana bez izlaistīšanās

Pudelīte, kas viegli pārveidojama par krūzīti

  • 260 ml

  • 12 m+, snīpis bērnam

Apvēršams vāks nodrošina snīpja tīrību

Apvēršams vāks nodrošina snīpja tīrību

Atverams vāks nodrošina snīpja tīrību, esot kustībā, un transportēšanu bez noplūdes

Snīpis, kas novērš izlaistīšanos, ar patentētu vārstu

Snīpis, kas novērš izlaistīšanos, ar patentētu vārstu

Patentētais vārsts kontrolē plūsmu, lai novērstu izlaistīšanos, pat ja krūzīte tiek apgriezta otrādi vai nolikta uz sāniem.

Stingrs snīpis bērniem vecumā 12m+

Stingrs snīpis bērniem vecumā 12m+

Pret košanu izturīgs snīpis bērniem drošai dzeršanai no krūzītes, ideāli piemērots mazuļiem, kuriem aug zobi

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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2.5

no 5

4

Atsauksmes

4
2

04/07/2019

Україна

Україна

Очень класная

Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF602/22 Дитяча чашка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF602/22 Дитяча чашка

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.

Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF602/12 Kubek dla dziecka

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF602/12 Kubek dla dziecka

22/07/2012

Polska

Polska

Nie spełnia swojej głównej funkcji

Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF602/12 Kubek dla dziecka

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF602/12 Kubek dla dziecka

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 