Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.