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  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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Izbeigta ražošana

Philips AventKrūzīte ar snīpi

SCF602/12

2.5

| (4) Atsauksmes

Higiēna ārpus mājām

Izmantojot Philips Avent bērnu krūzīšu klāstu, mācīties dzert ir pavisam viegli. Ar atveramo vāku snīpis vienmēr ir tīrs, pat ja atrodaties ārpus mājām. Krūzīte ir nodrošināta pret izšļakstīšanos, pat ja tā tiek kratīta vai mesta gaisā, turklāt no tās ir viegli dzert.

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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Viegla dzeršana bez izlaistīšanās

Higiēna ārpus mājām

  • 260 ml

  • 12m+, stingrs snīpis

  • Ar rokturiem

Snīpis, kas novērš izlaistīšanos, ar patentētu vārstu

Snīpis, kas novērš izlaistīšanos, ar patentētu vārstu

Patentētais vārsts kontrolē plūsmu, lai novērstu izlaistīšanos, pat ja krūzīte tiek apgriezta otrādi vai nolikta uz sāniem.

Mērjoslu skala uz krūzītes

Mērjoslu skala uz krūzītes

Mērjoslu skala uz krūzītes vieglākai bērna dzēriena sagatavošanai

Stingrs snīpis bērniem vecumā 12m+

Stingrs snīpis bērniem vecumā 12m+

Pret košanu izturīgs snīpis bērniem drošai dzeršanai no krūzītes, ideāli piemērots mazuļiem, kuriem aug zobi

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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2.5

no 5

4

Atsauksmes

4
2

04/07/2019

Україна

Україна

Очень класная

Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF602/22 Дитяча чашка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF602/22 Дитяча чашка

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.

Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF602/12 Kubek dla dziecka

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF602/12 Kubek dla dziecka

22/07/2012

Polska

Polska

Nie spełnia swojej głównej funkcji

Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF602/12 Kubek dla dziecka

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF602/12 Kubek dla dziecka

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 