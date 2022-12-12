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Krātuve
Iepriekš sterilizēts
25 maisiņi
Drošs, pret noplūdēm aizsargāts dubulta rāvējslēdzēja noslēgs drošai krūts piena uzglabāšanai
Drošības plomba norāda, ka iepriekš sterilizētais maisiņš nav izmantots pirms pirmās lietošanas reizes, lai nodrošinātu higiēnu
Izturīgas sānu šuves un dubulta slāņa materiāls sniedz papildu drošību, ka jūsu vērtīgais krūts piens tiek rūpīgi uzglabāts saldētavā vai ledusskapī.
4.9
no 5
139
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
lapcija
12/12/2022
Latvija
Ērta lietošana, gaumīgs dizains
Ļoti ērta lietošana un gaumīgs dizains. Novērtēju arī, ka ir iespēja atzīmēt piena tilpumu, kā arī laiku un datumu, kad atslaukts piens.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF603/25 Krūts piena uzglabāšanas maisiņi
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF603/25 Krūts piena uzglabāšanas maisiņi
Zane1993
29/07/2022
Latvija
Ērti un izturīgi!
Šis noteikti ir must have pirkums. Kad piedzima mazais nemaz nebiju domājusi, ka man kas tāds varētu noderēt, taču kad sāku veidot piena banku, šie maisiņi kļuva par nepieciešamību.Visvairāk novērtēju to, ka tos var novietot vertikāli.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF603/25 Krūts piena uzglabāšanas maisiņi
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF603/25 Krūts piena uzglabāšanas maisiņi
Puķuzirnis
28/10/2021
Latvija
Lieliska kvalitāte
Par šo produktu varu teikt tikai to labāko. Lietoju jau ar otro bērnu. Ļoti ērti lietojami. Nekad arī nav izlijis piens vai saplīsis maisiņš. Skaisti var uzrakstīt gan datumu gan laiku gan kādas piezīmes. Kvalitāte atbilst Philips nosaukumam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF603/25 Krūts piena uzglabāšanas maisiņi
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF603/25 Krūts piena uzglabāšanas maisiņi