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  • Vislabākā krūts piena uzglabāšana
  • Vislabākā krūts piena uzglabāšana
  • Vislabākā krūts piena uzglabāšana
  • Vislabākā krūts piena uzglabāšana
  • Vislabākā krūts piena uzglabāšana

Philips AventKrūts piena uzglabāšanas maisiņi

SCF603/25

4.9
| (139) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Vislabākā krūts piena uzglabāšana
Philips Avent krūts piena uzglabāšanas maisiņi garantē drošu vērtīgā krūts piena uzglabāšanu. Tās var ievietot ledusskapī vai saldētavā un ir iepriekš sterilizētas tūlītējai izmantošanai.
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180 ml krūts piena uzglabāšanas maisiņi

Vislabākā krūts piena uzglabāšana

  • Krātuve

  • Iepriekš sterilizēts

  • 25 maisiņi

Drošs, aizs. pret noplūdēm, dubults rāvējslēdzējs

Drošs, aizs. pret noplūdēm, dubults rāvējslēdzējs

Drošs, pret noplūdēm aizsargāts dubulta rāvējslēdzēja noslēgs drošai krūts piena uzglabāšanai

Iepriekš sterilizēts maisiņš ar drošības plombu

Iepriekš sterilizēts maisiņš ar drošības plombu

Drošības plomba norāda, ka iepriekš sterilizētais maisiņš nav izmantots pirms pirmās lietošanas reizes, lai nodrošinātu higiēnu

Uzglabājams ledusskapī, ar izturīgām šuvēm un dubultu slāni

Uzglabājams ledusskapī, ar izturīgām šuvēm un dubultu slāni

Izturīgas sānu šuves un dubulta slāņa materiāls sniedz papildu drošību, ka jūsu vērtīgais krūts piens tiek rūpīgi uzglabāts saldētavā vai ledusskapī.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.9

no 5

139

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

2

12/12/2022

Latvija

Latvija

Ērta lietošana, gaumīgs dizains

Ļoti ērta lietošana un gaumīgs dizains. Novērtēju arī, ka ir iespēja atzīmēt piena tilpumu, kā arī laiku un datumu, kad atslaukts piens.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF603/25 Krūts piena uzglabāšanas maisiņi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF603/25 Krūts piena uzglabāšanas maisiņi

29/07/2022

Latvija

Latvija

Ērti un izturīgi!

Šis noteikti ir must have pirkums. Kad piedzima mazais nemaz nebiju domājusi, ka man kas tāds varētu noderēt, taču kad sāku veidot piena banku, šie maisiņi kļuva par nepieciešamību.Visvairāk novērtēju to, ka tos var novietot vertikāli.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF603/25 Krūts piena uzglabāšanas maisiņi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF603/25 Krūts piena uzglabāšanas maisiņi

28/10/2021

Latvija

Latvija

Lieliska kvalitāte

Par šo produktu varu teikt tikai to labāko. Lietoju jau ar otro bērnu. Ļoti ērti lietojami. Nekad arī nav izlijis piens vai saplīsis maisiņš. Skaisti var uzrakstīt gan datumu gan laiku gan kādas piezīmes. Kvalitāte atbilst Philips nosaukumam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF603/25 Krūts piena uzglabāšanas maisiņi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF603/25 Krūts piena uzglabāšanas maisiņi

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.