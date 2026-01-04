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Izbeigta ražošana
SCF606/01
Higiēna ārpus mājām
Philips Avent bērna dzeršanas krūzīte ir vienkāršs veids, kā pakāpeniski sākt dzert no krūzītes. Ar atveramo vāku snīpis vienmēr ir tīrs, pat ja atrodaties ārpus mājām. Krūzīte ir nodrošināta pret izšļakstīšanos, pat ja tā tiek kratīta vai mesta gaisā, turklāt no tās ir viegli dzert.
200 ml
6m+, mīksts snīpis
Ar rokturiem
Philips Avent krūzītes snīpja patentētais vārsts kontrolē plūsmu un nodrošina aizsardzību pret izlaistīšanu, pat turot krūzīti otrādi vai atstājot uz sāniem
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Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.