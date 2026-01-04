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  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Produkta fotoattēls, skats no priekšas/augšas
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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Izbeigta ražošana

Philips AventKrūzīte ar snīpi

SCF608/01

Higiēna ārpus mājām

Izmantojot Philips Avent bērnu krūzīšu klāstu, mācīties dzert ir pavisam viegli. Ar atveramo vāku snīpis vienmēr ir tīrs, pat ja atrodaties ārpus mājām. Krūzīte ir nodrošināta pret izšļakstīšanos, pat ja tā tiek kratīta vai mesta gaisā, turklāt no tās ir viegli dzert.

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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Viegla dzeršana bez izlaistīšanās

Higiēna ārpus mājām

  • 260 ml

  • 12 m+, snīpis bērnam

  • Ar rokturiem

Snīpis, kas novērš izlaistīšanos, ar patentētu vārstu

Snīpis, kas novērš izlaistīšanos, ar patentētu vārstu

Patentētais vārsts kontrolē plūsmu, lai novērstu izlaistīšanos, pat ja krūzīte tiek apgriezta otrādi vai nolikta uz sāniem.

Lietošanas ērtībām visas daļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Lietošanas ērtībām visas daļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Visu krūzīti var sterilizēt, lai uzturētu higiēnu

Visu krūzīti var sterilizēt, lai uzturētu higiēnu

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 