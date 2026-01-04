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SCF608/01
Higiēna ārpus mājām
Izmantojot Philips Avent bērnu krūzīšu klāstu, mācīties dzert ir pavisam viegli. Ar atveramo vāku snīpis vienmēr ir tīrs, pat ja atrodaties ārpus mājām. Krūzīte ir nodrošināta pret izšļakstīšanos, pat ja tā tiek kratīta vai mesta gaisā, turklāt no tās ir viegli dzert.
260 ml
12 m+, snīpis bērnam
Ar rokturiem
Patentētais vārsts kontrolē plūsmu, lai novērstu izlaistīšanos, pat ja krūzīte tiek apgriezta otrādi vai nolikta uz sāniem.
Atsauksmes
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.