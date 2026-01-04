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Izbeigta ražošana
SCF609/01
Higiēna ārpus mājām
Šī Philips Avent krūzīte ar straujāku plūsmu ir lieliski piemērota aktīviem bērniem. Krūzīte ir nodrošināta pret izšļakstīšanos, pat ja tā tiek kratīta vai mesta gaisā, turklāt no tās ir vienkārši dzert. Krūzītei ir atverams vāks un parocīga piespraude sānos, lai krūzīti varētu piestiprināt pie siksnas vai ratiņiem.
340 ml
18m+, sporta stila snīpis
Patentētais vārsts kontrolē plūsmu, lai novērstu izlaistīšanos, pat ja krūzīte tiek apgriezta otrādi vai nolikta uz sāniem.
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Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.