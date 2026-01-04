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Izbeigta ražošana
SCF615/10
Philips Avent uzglabāšanas sistēma vieglai glabāšanai
Philips Avent ir universāla, vietu taupoša uzglabāšanas sistēma, kas ir izstrādāta, lai augtu kopā ar jūsu mazuli. Izmantojiet vienu un to pašu krūzīti, lai glabātu pārtiku un krūts pienu un barotu ar to mazuli. Piemērota visiem Philips Avent krūts piena sūkņiem un knupīšiem.
māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē
180 ml
Drošai uzglabāšanai un transportēšanai
Uzglabājiet krūts pienu vai zīdaiņu pārtiku Philips Avent krūts piena uzglabāšanas trauciņos. Pārtiku varat uzglabāt ledusskapī vai saldētavā.
Lieliski piemēroti, esot ceļā. Varat vienkārši paņemt līdzi mazuļa pārtiku, ja dodaties ārpus mājām
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