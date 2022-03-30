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Izbeigta ražošana
2 gab.
Jaundzimušā knupis
0 m+
Mūsu pretkoliku vārsts ir izveidots tā, lai neļautu gaisam iekļūt jūsu mazuļa vēderā, izraisot kolikas un diskomfortu. Kad jūsu mazulis ēd, knupītī esošais vārsts saliecas, ļaujot gaisam ieplūst pudelītē, lai neveidotos vakuums, un novada to uz pudelītes aizmuguri. Ar tā palīdzību gaiss paliek pudelītē un neiekļūst mazuļa vēderā, samazinot kolikas un diskomfortu.
Philips Avent pretkoliku pudelīte samazina raudāšanu. Mazuļi, kurus baro no Philips Avent pretkoliku pudelītes, naktīs raud par 60 % mazāk nekā mazuļi, kurus baro no citu ražotāju pretkoliku pudelītēm. *
Knupīša forma ļauj to cieši satvert un rievotā virsma palīdz novērst knupīša sakļaušanos, lai barošana būtu nepārtraukta un ērta.
4.3
no 5
24
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Mama_N
30/03/2022
Polska
Smoczki przypominajace piers
Smoczki przypominaja piers wiec nie utrudniaja karmienia naprzemiennego. Dziecko chętnie pije a dzieki systemowi antykolkowemu nie miałyśmy ani razu problemu z brzuszkiem. Także polecam
Plusi
Kształt, system antykolkowy
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF631/27 Smoczek antykolkowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF631/27 Smoczek antykolkowy
Beata_Atari
30/03/2022
Polska
Wygodny w użyciu
Smoczki z tej serii są bardzo wygodne w użyciu i pozwalają dziecku swobodnie ssać. System antykolkowy sprawia, że butelki nie zapowietrzaja się.
Plusi
Wygodne w użyciu
Mīnusi
Nie pasują do każdego rodzaju butelek np. Avent natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF631/27 Smoczek antykolkowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF631/27 Smoczek antykolkowy
MamaOlka92
29/03/2022
Polska
Spełnia funkcje
Smoczki zdają egzamin. Używamy od początku karmienia, czyli już 2 miesiące.
Plusi
Nie zatyka się, łatwo się czyści
Mīnusi
Może pęknąć gdy często go spażam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF631/27 Smoczek antykolkowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF631/27 Smoczek antykolkowy
2 nedēļu vecumā ar Philips Avent pudelīti barotiem mazuļiem bija mazāk koliku, un viņi ievērojami mazāk raudāja naktīs, salīdzinot ar mazuļiem, ko ēdināja no citu ražotāju pudelītēm.
Knupīša dizains ar pierādītu spēju novērst knupīša sakļaušanos un ar to saistīto gaisa norīšanu un barošanas pārtraukumus.
Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011