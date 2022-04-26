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Izbeigta ražošana
2 gab.
Vidējas plūsmas knupis
3 m+
Mūsu pretkoliku vārsts ir izveidots tā, lai neļautu gaisam iekļūt jūsu mazuļa vēderā, izraisot kolikas un diskomfortu. Kad jūsu mazulis ēd, knupītī esošais vārsts saliecas, ļaujot gaisam ieplūst pudelītē, lai neveidotos vakuums, un novada to uz pudelītes aizmuguri. Ar tā palīdzību gaiss paliek pudelītē un neiekļūst mazuļa vēderā, samazinot kolikas un diskomfortu.
Philips Avent pretkoliku pudelīte samazina raudāšanu. Mazuļi, kurus baro no Philips Avent pretkoliku pudelītes, naktīs raud par 60 % mazāk nekā mazuļi, kurus baro no citu ražotāju pretkoliku pudelītēm. *
Knupīša forma ļauj to cieši satvert un rievotā virsma palīdz novērst knupīša sakļaušanos, lai barošana būtu nepārtraukta un ērta.
4.9
no 5
31
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Józefina
26/04/2022
Polska
Dobrze akceptowany przez dziecko
Moje dziecko szybko zaakceptowało smoczek, kolki rzeczywiście nie występują juz tak często. Bardzo polecam.
Plusi
Dobra jakość, akceptowany przez dziecko
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF633/27 Smoczek antykolkowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Asiasz1177
07/04/2022
Polska
Polecam
Bardzo dobry zestaw. Butelka idealnej wielkości dodatkowo smoczek przy butelce wykonany jest z trwałego materiału dziecko nie miało problemu z chwycenie smoczka i picia z butelki .
Plusi
Trwały materiał, wygodny smoczek
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF633/27 Smoczek antykolkowy
wrytmieserca
03/04/2022
Polska
Rewelacja
Polecam z czystym sumieniem smoczki ani razu córka nie miała kolki dzięki nim więc system antykolkowy działa! Polecam
Plusi
Jakość
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF633/27 Smoczek antykolkowy
2 nedēļu vecumā ar Philips Avent pudelīti barotiem mazuļiem bija mazāk koliku, un viņi ievērojami mazāk raudāja naktīs, salīdzinot ar mazuļiem, ko ēdināja no citu ražotāju pudelītēm.
Knupīša dizains ar pierādītu spēju novērst knupīša sakļaušanos un ar to saistīto gaisa norīšanu un barošanas pārtraukumus.
Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011