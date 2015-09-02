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Izbeigta ražošana
2 gab.
Maināmas plūsmas knupis
3 m+
Mūsu pretkoliku vārsts ir izveidots tā, lai neļautu gaisam iekļūt jūsu mazuļa vēderā, izraisot kolikas un diskomfortu. Kad jūsu mazulis ēd, knupītī esošais vārsts saliecas, ļaujot gaisam ieplūst pudelītē, lai neveidotos vakuums, un novada to uz pudelītes aizmuguri. Ar tā palīdzību gaiss paliek pudelītē un neiekļūst mazuļa vēderā, samazinot kolikas un diskomfortu.
Philips Avent pretkoliku pudelīte samazina raudāšanu. Mazuļi, kurus baro no Philips Avent pretkoliku pudelītes, naktīs raud par 60 % mazāk nekā mazuļi, kurus baro no citu ražotāju pretkoliku pudelītēm. *
Knupīša forma ļauj to cieši satvert un rievotā virsma palīdz novērst knupīša sakļaušanos, lai barošana būtu nepārtraukta un ērta.
4.5
no 5
26
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
alaczacza
02/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
Smoczek starcza na długo
Smoczek nadaje się zarówno do zwykłego mleczka jak i lekko zagęszczonego. Polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF635/27 Smoczek antykolkowy
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olkasandra
11/12/2014
Polska
Najlepszy
rewelacyjny smoczek.Można go stosować do róznego rodzaju pokarmów.Mój synek od samego początku nie mógł być karmiony piersią,a jedyny smoczek jaki tolerował to był właśnie TEN smoczek,kształtem przypominający pierś.Polecam gorąco.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF635/27 Smoczek antykolkowy
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Sylwia5
06/12/2014
Polska
Fajny Smoczuś
Praktyczny uniwersalny smoczek dla dzieci od ok.6m-cy.Jeden smok do wielu produktów o różnej gęstości,np: wody, soczków, kaszek dzięki podziałkom na smoczku I, II, III, na które przekręcamy w zależności od sytuacji. W naszym przypadku dziecko bez problemu zaakceptowało smoczek na przemian z karmieniem piersią. Smoczek jest kompatybilny z innymi akcesoriami Philips Avent, łatwy w utrzymaniu czystości, sterylizacji, trwały. Polecam innym rodzicom.
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2 nedēļu vecumā ar Philips Avent pudelīti barotiem mazuļiem bija mazāk koliku, un viņi ievērojami mazāk raudāja naktīs, salīdzinot ar mazuļiem, ko ēdināja no citu ražotāju pudelītēm.
Knupīša dizains ar pierādītu spēju novērst knupīša sakļaušanos un ar to saistīto gaisa norīšanu un barošanas pārtraukumus.
Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011