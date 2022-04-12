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Izbeigta ražošana
2 gab.
Strauja plūsma
6 m+
Mūsu pretkoliku vārsts ir izveidots tā, lai neļautu gaisam iekļūt jūsu mazuļa vēderā, izraisot kolikas un diskomfortu. Kad jūsu mazulis ēd, knupītī esošais vārsts saliecas, ļaujot gaisam ieplūst pudelītē, lai neveidotos vakuums, un novada to uz pudelītes aizmuguri. Ar tā palīdzību gaiss paliek pudelītē un neiekļūst mazuļa vēderā, samazinot kolikas un diskomfortu.
Philips Avent pretkoliku pudelīte samazina raudāšanu. Mazuļi, kurus baro no Philips Avent pretkoliku pudelītes, naktīs raud par 60 % mazāk nekā mazuļi, kurus baro no citu ražotāju pretkoliku pudelītēm. *
Knupīša forma ļauj to cieši satvert un rievotā virsma palīdz novērst knupīša sakļaušanos, lai barošana būtu nepārtraukta un ērta.
4.9
no 5
36
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Hii_beautyy
12/04/2022
Polska
Świetny produkt solidnie wykonany
Świetne smoczki, pasujące do naszej ulubionej butelki antykolkowej, mają świetne oznaczenia wielkości dziurki. Polecam każdej mamie
Plusi
Wygodny kształt, łatwy montaż, cena,
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF636/27 Smoczek antykolkowy
12/04/2022
Polska
Sprawdzony produkt, polecam serdecznie mamom
Świetna jakość produktu! Smoczek z mocnego tworzywa, solidnie wykonany, wytrzyma wiele myć, nie pęka. Idealny do gęstych pokarmów typu kaszka - dziecko nie męczy sie przy jedzeniu. Rewelacyjny produkt.
Plusi
wytrzymały, solidny, higieniczny, jakościowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Mamusia_Julusia
12/04/2022
Polska
Super smoczki
Smoczki są naprawdę dobrze wykonane, moje dziecko nie miało żadnego problemu z korzystaniem z niego. Wykonanie jest naprawdę na wysokim poziomie i widać, że przy produkcji zostały użyte naprawdę porządne materiały. Polecam każdej mamie!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF636/27 Smoczek antykolkowy
2 nedēļu vecumā ar Philips Avent pudelīti barotiem mazuļiem bija mazāk koliku, un viņi ievērojami mazāk raudāja naktīs, salīdzinot ar mazuļiem, ko ēdināja no citu ražotāju pudelītēm.
Knupīša dizains ar pierādītu spēju novērst knupīša sakļaušanos un ar to saistīto gaisa norīšanu un barošanas pārtraukumus.
Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011