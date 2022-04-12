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  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*

Izbeigta ražošana

Philips AventPretkoliku knupis

SCF636/27

4.9
| (36) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
Mūsu pretkoliku knupis ir izstrādāts, lai ļautu nodrošinātu barošanu bez pārtraukumiem. Gaiss ieplūst pudelītē, bet nenokļūst mazuļa vēderā. Rievotā tekstūra novērš knupja sakļaušanos, samazina barošanas pārtraukumu reižu skaitu un mazina diskomfortu.
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Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*

  • 2 gab.

  • Strauja plūsma

  • 6 m+

Pretkoliku vārsts, kas samazina kolikas*

Pretkoliku vārsts, kas samazina kolikas*

Mūsu pretkoliku vārsts ir izveidots tā, lai neļautu gaisam iekļūt jūsu mazuļa vēderā, izraisot kolikas un diskomfortu. Kad jūsu mazulis ēd, knupītī esošais vārsts saliecas, ļaujot gaisam ieplūst pudelītē, lai neveidotos vakuums, un novada to uz pudelītes aizmuguri. Ar tā palīdzību gaiss paliek pudelītē un neiekļūst mazuļa vēderā, samazinot kolikas un diskomfortu.

Par 60 % mazāk raudāšanas naktīs*

Par 60 % mazāk raudāšanas naktīs*

Philips Avent pretkoliku pudelīte samazina raudāšanu. Mazuļi, kurus baro no Philips Avent pretkoliku pudelītes, naktīs raud par 60 % mazāk nekā mazuļi, kurus baro no citu ražotāju pretkoliku pudelītēm. *

Rievotā virsma novērš knupīša sakļaušanos, nodrošinot nepārtrauktu barošanu

Rievotā virsma novērš knupīša sakļaušanos, nodrošinot nepārtrauktu barošanu

Knupīša forma ļauj to cieši satvert un rievotā virsma palīdz novērst knupīša sakļaušanos, lai barošana būtu nepārtraukta un ērta.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

36

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

12/04/2022

Polska

Polska

Świetny produkt solidnie wykonany

Świetne smoczki, pasujące do naszej ulubionej butelki antykolkowej, mają świetne oznaczenia wielkości dziurki. Polecam każdej mamie

Plusi

Wygodny kształt, łatwy montaż, cena,

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF636/27 Smoczek antykolkowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF636/27 Smoczek antykolkowy

12/04/2022

Polska

Polska

Sprawdzony produkt, polecam serdecznie mamom

Świetna jakość produktu! Smoczek z mocnego tworzywa, solidnie wykonany, wytrzyma wiele myć, nie pęka. Idealny do gęstych pokarmów typu kaszka - dziecko nie męczy sie przy jedzeniu. Rewelacyjny produkt.

Plusi

wytrzymały, solidny, higieniczny, jakościowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF636/27 Smoczek antykolkowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF636/27 Smoczek antykolkowy

12/04/2022

Polska

Polska

Super smoczki

Smoczki są naprawdę dobrze wykonane, moje dziecko nie miało żadnego problemu z korzystaniem z niego. Wykonanie jest naprawdę na wysokim poziomie i widać, że przy produkcji zostały użyte naprawdę porządne materiały. Polecam każdej mamie!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF636/27 Smoczek antykolkowy

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF636/27 Smoczek antykolkowy

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Atrunas

  1. 2 nedēļu vecumā ar Philips Avent pudelīti barotiem mazuļiem bija mazāk koliku, un viņi ievērojami mazāk raudāja naktīs, salīdzinot ar mazuļiem, ko ēdināja no citu ražotāju pudelītēm.

  2. Knupīša dizains ar pierādītu spēju novērst knupīša sakļaušanos un ar to saistīto gaisa norīšanu un barošanas pārtraukumus.

  3. Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.

  4. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011