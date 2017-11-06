30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
2 gab.
Jaundz. plūsmas ātrums
0 m+
Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu, līdzīgi kā zīdot pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti.
Ziedlapas knupīša iekšpusē pastiprina knupīša mīkstumu un elastību, tam nesaraujoties. Jūsu mazuļa barošana būs ērtāka un patīkamāka.
Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā.
5.0
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
MamaTomusia
06/11/2017
Polska
Polecam
Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF651/27 Smoczek Natural
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF651/27 Smoczek Natural
honia
06/11/2017
Polska
Polecam
Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF651/27 Smoczek Natural
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF651/27 Smoczek Natural
lhkgjg
12/11/2012
Polska
Polecam!!!
Kupiłam butelke do herbatki, ale po pierwszym podaniu zwykłą Aven przeznaczyłam na herbatkę a tą na Mleczko. Butelka świetnie się sprawdza polcam w 100%
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF651/27 Smoczek Natural
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF651/27 Smoczek Natural
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011