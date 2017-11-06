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  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
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  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti

Izbeigta ražošana

Philips AventNatural knupītis

SCF651/27

5
| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
Mūsu jaunais knupītis palīdz padarīt barošanu no pudelītes par dabiskāku procesu jums un jūsu mazulim. Knupītim ir novatoriska ziedlapveida konstrukcija dabiskam satvērienam, kas atgādina barošanu ar krūti, un mazulim ir vieglāk pielāgoties gan barošanai ar krūti, gan ar pudelīti.
Skatīt visas priekšrocības

Avent knupītis ar ziedlapveida dizainu

Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti

  • 2 gab.

  • Jaundz. plūsmas ātrums

  • 0 m+

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu, līdzīgi kā zīdot pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti.

Unikālas ziedlapas, kas padara knupīti mīkstāku un elastīgāku

Unikālas ziedlapas, kas padara knupīti mīkstāku un elastīgāku

Ziedlapas knupīša iekšpusē pastiprina knupīša mīkstumu un elastību, tam nesaraujoties. Jūsu mazuļa barošana būs ērtāka un patīkamāka.

Uzlabota pretkoliku sistēma ar inovatīvu divkāršu vārstu sist.

Uzlabota pretkoliku sistēma ar inovatīvu divkāršu vārstu sist.

Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

06/11/2017

Polska

Polska

Polecam

Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF651/27 Smoczek Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF651/27 Smoczek Natural

06/11/2017

Polska

Polska

Polecam

Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF651/27 Smoczek Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF651/27 Smoczek Natural

12/11/2012

Polska

Polska

Polecam!!!

Kupiłam butelke do herbatki, ale po pierwszym podaniu zwykłą Aven przeznaczyłam na herbatkę a tą na Mleczko. Butelka świetnie się sprawdza polcam w 100%

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF651/27 Smoczek Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF651/27 Smoczek Natural

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011