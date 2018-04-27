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Izbeigta ražošana
2 gab.
Lēna plūsma
1 m+
Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu, līdzīgi kā zīdot pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti.
Ziedlapas knupīša iekšpusē pastiprina knupīša mīkstumu un elastību, tam nesaraujoties. Jūsu mazuļa barošana būs ērtāka un patīkamāka.
Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF652/27 Natural etetőcumi
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF652/27 Natural etetőcumi
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011