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Izbeigta ražošana
2 gab.
Vidēja plūsma
3 m+
Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu, līdzīgi kā zīdot pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti.
Ziedlapas knupīša iekšpusē pastiprina knupīša mīkstumu un elastību, tam nesaraujoties. Jūsu mazuļa barošana būs ērtāka un patīkamāka.
Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā.
4.3
no 5
7
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
krysia123
11/01/2015
Polska
świetny smoczek
Smoczek kupiłam w listopadzie. Moja córeczka używa go już prawie 2 miesiące, a ja jestem w pełni zadowolona. Smoczek jest niesamowity. Moja córka w zależności od gęstości może mieć podawany pokarm w różnym tempie. To ja o tym decyduję. Moja córka nie ma teraz kolek. 100% polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF653/27 Smoczek Natural
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Bazsi27
17/12/2020
Magyarország
Minőség a babának
A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.
Plusi
Minőség
Mīnusi
-
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF653/27 Natural etetőcumi
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Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF653/27 Natural etetőcumi
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0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011