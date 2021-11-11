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Izbeigta ražošana
2 gab.
Strauja plūsma
6 m+
Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu, līdzīgi kā zīdot pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti.
Ziedlapas knupīša iekšpusē pastiprina knupīša mīkstumu un elastību, tam nesaraujoties. Jūsu mazuļa barošana būs ērtāka un patīkamāka.
Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā.
4.6
no 5
9
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
11/11/2021
Україна
Качественная, удобная
Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.
Plusi
коликов стало меньше, прочная
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF656/27 Соска Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF656/27 Соска Natural
Есинов
21/06/2019
Україна
Лучшая в мире соска и бутылочка!
Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF656/27 Соска Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF656/27 Соска Natural
AlisaM
01/04/2019
Україна
Отличный продукт!
Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF654/27 Соска Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF654/27 Соска Natural
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011