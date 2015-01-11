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  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti

Izbeigta ražošana

Philips AventNatural knupītis

SCF655/27

4.3
| (7) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu
Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
Izmantojot Philips Avent Natural maināmas plūsmas knupīti, varat pielāgot plūsmas ātrumu, vienkārši pagriežot pudelīti. Knupītim ir novatoriska ziedlapveida konstrukcija dabiskam sakodienam, kas atgādina krūti, un mazulim ir vieglāk pielāgoties gan barošanai ar krūti, gan ar pudelīti.
Skatīt visas priekšrocības

Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti

  • 2 gab.

  • Regulējama plūsma

  • 3 m+

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu, līdzīgi kā zīdot pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti.

Unikālas ziedlapas, kas padara knupīti mīkstāku un elastīgāku

Unikālas ziedlapas, kas padara knupīti mīkstāku un elastīgāku

Ziedlapas knupīša iekšpusē pastiprina knupīša mīkstumu un elastību, tam nesaraujoties. Jūsu mazuļa barošana būs ērtāka un patīkamāka.

Uzlabota pretkoliku sistēma ar inovatīvu divkāršu vārstu sist.

Uzlabota pretkoliku sistēma ar inovatīvu divkāršu vārstu sist.

Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

7

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

3
2

11/01/2015

Polska

Polska

świetny smoczek

Smoczek kupiłam w listopadzie. Moja córeczka używa go już prawie 2 miesiące, a ja jestem w pełni zadowolona. Smoczek jest niesamowity. Moja córka w zależności od gęstości może mieć podawany pokarm w różnym tempie. To ja o tym decyduję. Moja córka nie ma teraz kolek. 100% polecam

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF653/27 Smoczek Natural

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF653/27 Smoczek Natural

17/12/2020

Magyarország

Magyarország

Minőség a babának

A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.

Plusi

Minőség

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF653/27 Natural etetőcumi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF653/27 Natural etetőcumi

27/04/2018

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF653/27 Natural etetőcumi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF653/27 Natural etetőcumi

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  1. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011