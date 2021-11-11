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Izbeigta ražošana
2 gab.
Strauja plūsma
6 m+
Šis knupītis ir izgatavots no silikona - materiāla, kas nesatur BPA (Atbilstoši ES direktīvai 2011/8/ES)
Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā.
Natural barošanas knupīšus ieteicams izmantot tikai kopā ar Natural pudelītēm.
4.6
no 5
9
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
11/11/2021
Україна
Качественная, удобная
Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.
Plusi
коликов стало меньше, прочная
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF656/27 Соска Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF656/27 Соска Natural
Есинов
21/06/2019
Україна
Лучшая в мире соска и бутылочка!
Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF656/27 Соска Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF656/27 Соска Natural
AlisaM
01/04/2019
Україна
Отличный продукт!
Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF654/27 Соска Natural
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF654/27 Соска Natural
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011