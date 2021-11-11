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  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti

Izbeigta ražošana

Philips AventNatural knupītis

SCF656/27

4.6
| (9) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu
Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
Philips Avent straujas plūsmas knupītis ir lieliski piemērots biezākas konsistences pārtikai, piemēram, graudaugu produktiem vai zupām. Knupītim ir novatoriska ziedlapveida konstrukcija dabiskam sakodienam, kas atgādina krūti, un mazulim ir vieglāk pielāgoties gan barošanai ar krūti, gan ar pudelīti.
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Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti

  • 2 gab.

  • Strauja plūsma

  • 6 m+

Knupītis nesatur BPA

Knupītis nesatur BPA

Šis knupītis ir izgatavots no silikona - materiāla, kas nesatur BPA (Atbilstoši ES direktīvai 2011/8/ES)

Uzlabota pretkoliku sistēma ar inovatīvu divkāršu vārstu sist.

Uzlabota pretkoliku sistēma ar inovatīvu divkāršu vārstu sist.

Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā.

Saderīgi ar Philips Avent Natural barošanas pudelīti

Natural barošanas knupīšus ieteicams izmantot tikai kopā ar Natural pudelītēm.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

9

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

4
3
2

11/11/2021

Україна

Україна

Качественная, удобная

Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.

Plusi

коликов стало меньше, прочная

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF656/27 Соска Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF656/27 Соска Natural

21/06/2019

Україна

Україна

Лучшая в мире соска и бутылочка!

Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF656/27 Соска Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF656/27 Соска Natural

01/04/2019

Україна

Україна

Отличный продукт!

Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF654/27 Соска Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF654/27 Соска Natural

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Atrunas

  1. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011