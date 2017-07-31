Butelkę ze smoczkiem natural dostałam w prezencie. Jestem mile zaskoczona z jego użytkowania. Tym bardziej, że sięgnęłam po tę butelkę w akcie desperacji, gdy synek odmawiał ssania z piersi a butelki, które sama zakupiłam też mu nie odpowiadały. Po kilku próbach z innymi smoczki (mimijumi, medela) spokojnie mogę polecić ten produkt. Mój maluszek zaakceptował go już po pierwszym przyssaniu się. Co ważne butelka Avent ze smoczkiem natural nie zaburza u mojego dziecka odruchu ssania więc mogę też karmić piersią. Moje dziecko je już spokojnie bez krztuszenia się i bez nerwowego łykania powietrza jakie występowały przy stosowaniu smoczka od modeli. Przy cofnietej brudce zaakceptował smoczek z Aventu. Smoczek nie zapada się jak przy mimijumi. Cena produktu zadowalająca. Smoczek stosowałam do 14 t.ż. dziecka.