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  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem

Philips Avent Baby Bottle TeatsNatural knupītis

SCF657/27

5
| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
Ideāli piemērots izvēlīgiem mazuļiem, kuri nesūc pietiekami stipri. Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu, lai jūs viegli varētu apvienot to ar krūts barošanu. Izmantošanai kopā ar Philips Avent Natural pudelīti.
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Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem

Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem

  • 0 m+

  • Komplektā 2 gab.

Radīts, lai mazinātu kolikas

Radīts, lai mazinātu kolikas

Knupītis ir veidots tā, lai mazinātu barošanas radītās problēmas, neļaujot gaisam iekļūt bērniņa vēderā.

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Platais krūts formas knupītis veicina dabisku, krūtij līdzīgu satvērienu, tā padarot vienlaicīgu barošanu ar krūti un barošanu no pudelītes vieglāku.

Mīkstais knupītis ir veidots tā, lai atgādinātu krūts radītās sajūtas

Mīkstais knupītis ir veidots tā, lai atgādinātu krūts radītās sajūtas

Knupīša materiāls ir īpaši mīksts un tas ir veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

31/07/2017

Lietuva

Lietuva

Tobulas žindukas

Vienintelis kurį naudojant mažyliui tenka idėti tiek pastangų kiek žindant krūtį. Tobulas pasirinkimas maitinant mišriai. Tinka naudoti ir vyresniam nei 1mėn kūdikiui.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baby Bottle Teats SCF657/27 iulptukas „Natural“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baby Bottle Teats SCF657/27 iulptukas „Natural“

26/10/2016

Polska

Polska

Polecam

Butelkę ze smoczkiem natural dostałam w prezencie. Jestem mile zaskoczona z jego użytkowania. Tym bardziej, że sięgnęłam po tę butelkę w akcie desperacji, gdy synek odmawiał ssania z piersi a butelki, które sama zakupiłam też mu nie odpowiadały. Po kilku próbach z innymi smoczki (mimijumi, medela) spokojnie mogę polecić ten produkt. Mój maluszek zaakceptował go już po pierwszym przyssaniu się. Co ważne butelka Avent ze smoczkiem natural nie zaburza u mojego dziecka odruchu ssania więc mogę też karmić piersią. Moje dziecko je już spokojnie bez krztuszenia się i bez nerwowego łykania powietrza jakie występowały przy stosowaniu smoczka od modeli. Przy cofnietej brudce zaakceptował smoczek z Aventu. Smoczek nie zapada się jak przy mimijumi. Cena produktu zadowalająca. Smoczek stosowałam do 14 t.ż. dziecka.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baby Bottle Teats SCF657/27 Smoczek Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baby Bottle Teats SCF657/27 Smoczek Natural

19/02/2020

Magyarország

Magyarország

Cumisüveg cuki zavar nélkül

Már 6 hónapos a babám, de potlashoz még mi dug ezt használjuk :) nagy evő, egyszer nem bírom vacsira a 3 deci tejet biztosítani egyszerre, így amit napközben fejek, megeszi szopi előtt. Semmi karos következményeit nem hozott, szuper etetőcumi

Plusi

Könnyen tisztítható, szereti a babám

Mīnusi

Nincs ilyen

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.