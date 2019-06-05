30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Lieliska barošana, lielisks miegs
Niķošanās, ir visizplatītākais uzvedības veids, kad mazuļi raud. Philips AVENT Advanced Classic barošanas pudelīte ievērojami samazina kolikas*** un niķošanos. Niķošanās tiek īpaši samazināta naktī.**
Advanced Classic
260 ml
Lēnas plūsmas knupītis
Miegs un uzturs ir ļoti svarīgi faktori, kas nodrošina mazuļa veselību un apmierinātību. Tika veikts nejaušs klīniskais pētījums, lai uzzinātu, vai zīdaiņu barošanas pudelīte ietekmē "zīdaiņu uzvedību". Tika novērots, ka Philips Avent Classic mazuļu pudelīte ievērojami samazina niķošanās laiku par 28 minūtēm dienā salīdzinājumā ar konkurentu pudelīti (46 min pret 74 min, p=0,05). Šī pudelītes iedarbība īpaši bija novērojama naktī.**
Kad barojat mazuli, Avent knupīša unikālā malu sistēma tiek saspiesta, ielaižot gaisu pudelītē, nevis mazuļa vēderā. Tāpat kā zīžot no krūts, jūsu mazulis kontrolē piena plūsmu.
Pieejami pieci atšķirīgi knupīša plūsmas ātrumi.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Elena22
05/06/2019
România
Folosesc acest produs si este foarte bun .
Fetița mea nu are colici , nu mai trage aer . Recomand acest produs .
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF663/28 Biberon pentru hrănire naturală extrem de rezistent
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF663/28 Biberon pentru hrănire naturală extrem de rezistent
Klīniskā pētījuma rezultāti apliecināja, ka divas nedēļas veci bērni nebija tik nemierīgi kā bērni, kas baroti ar cita ražotāja pudelīti. (Pētījumu veica Bērnu veselības institūts Londonā 2008. gadā.)
Klīniskā pētījuma rezultāti apliecināja, ka 2 nedēļas veci bērni, kas baroti ar Avent pudelīti, īpaši naktī nebija tik nemierīgi kā bērni, kas baroti ar cita vadoša ražotāja pudelīti.