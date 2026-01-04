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Izbeigta ražošana
SCF670/01
260 ml
12 m+
Šī modernā krūzīte palīdz saglabāt jūsu mazuļa dzērienu svaigu ilgāku laiku, arī esot ārpus mājām
Patentētais vārsts kontrolē plūsmu, lai novērstu izlaistīšanos, pat ja krūzīte tiek apgriezta otrādi vai nolikta uz sāniem.
Snīpis ir izturīgs pret kodieniem, tam ir straujāka plūsmu, un krūzītei ir lielāka ietilpība aktīviem bērniem
Atsauksmes
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
Nevar savstarpēji mainīt ar citām Philips Avent bērnu krūzītēm