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  • Dzērieni ir svaigi ilgāku laiku
  • Dzērieni ir svaigi ilgāku laiku

Izbeigta ražošana

Philips Aventtermokrūze

SCF670/01

Dzērieni ir svaigi ilgāku laiku
Philips Avent termokrūze lieliska piemērota arī lietošanai ārpus mājām. Šajā stilīgajā krūzē ar dzīvnieku attēliem dzērieni ir svaigi ilgāku laiku. Tai ir pret kodieniem izturīgs snīpis un pretizšļakstīšanās vārsts.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Pret kodieniem izturīgs snīpis ar pretizšļakstīšanās vārstu

Dzērieni ir svaigi ilgāku laiku

  • 260 ml

  • 12 m+

Lieliski piemērota arī lietošanai ārpus mājām, dzērieni ir svaigi

Lieliski piemērota arī lietošanai ārpus mājām, dzērieni ir svaigi

Šī modernā krūzīte palīdz saglabāt jūsu mazuļa dzērienu svaigu ilgāku laiku, arī esot ārpus mājām

Snīpis, kas novērš izlaistīšanos, ar patentētu vārstu

Snīpis, kas novērš izlaistīšanos, ar patentētu vārstu

Patentētais vārsts kontrolē plūsmu, lai novērstu izlaistīšanos, pat ja krūzīte tiek apgriezta otrādi vai nolikta uz sāniem.

Straujāka plūsma un pret kodieniem izturīgs snīpis

Straujāka plūsma un pret kodieniem izturīgs snīpis

Snīpis ir izturīgs pret kodieniem, tam ir straujāka plūsmu, un krūzītei ir lielāka ietilpība aktīviem bērniem

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. Nevar savstarpēji mainīt ar citām Philips Avent bērnu krūzītēm