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Izbeigta ražošana
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SCF680/17
Izbeigta ražošana
Vai ir droši lietot Philips Avent izstrādājumu daļas, kuru krāsa ir mainījusies?
Vai mani Philips Avent barošanas pudelītes piederumi ir savstarpēji saderīgi?
No kā izgatavotas Philips Avent pudelītes un citas daļas?
Vai Philips Avent pudelītes ir piemērotas saldētavai?
Vai mans Philips Avent izstrādājums satur BPA vai BPS?
Pārbaudiet garantijas noteikumus un sāciet izstrādājuma maiņas vai remonta procesu