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  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs

Izbeigta ražošana

Philips AventBarošanas pudelīte

SCF680/27

5
| (22) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Lieliska sajūta, lielisks miegs
Niķošanās, ir visizplatītākais uzvedības veids, kad mazuļi raud. Philips AVENT Classic barošanas pudelīte SCF680/27 ievērojami samazina kolikas*** un niķošanos. Niķošanās tiek īpaši samazināta naktī.**
Skatīt visas priekšrocības

Palīdz nomierināt mazuli, it īpaši naktī**

Lieliska sajūta, lielisks miegs

  • 2 Classic

  • 4 unces/125ml

  • Lēnas plūsmas knupītis

Vienkārša nofiksēšana, pateicoties knupīša unikālajam vārstam

Knupīša unikālais vārsts pielāgojas atbilstoši mazuļa ēšanas ritmam. Piens plūdīs tikai mazuļa izvēlētajā ātrumā, novēršot pārēšanos un atvemšanas risku, atraugas un gāzes.

Klīniski pierādīts, ka ievērojami samazina niķošanos

Klīniski pierādīts, ka ievērojami samazina niķošanos

Miegs un uzturs ir ļoti svarīgi faktori, kas nodrošina mazuļa veselību un apmierinātību. Tika veikts nejaušs klīniskais pētījums, lai uzzinātu, vai zīdaiņu barošanas pudelīte ietekmē "zīdaiņu uzvedību". Tika novērots, ka Philips Avent Classic mazuļu pudelīte ievērojami samazina niķošanās laiku par 28 minūtēm dienā salīdzinājumā ar konkurentu pudelīti (46 min pret 74 min, p=0,05). Šī pudelītes iedarbība īpaši bija novērojama naktī.**

Ergonomiska forma maksimālam komfortam

Ergonomiska forma maksimālam komfortam

Unikālajās formas dēļ barošanas pudelīti ir viegli satvert un īpaši ērti turēt jebkurā virzienā pat ar mazuļa nelielajām rociņām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

22

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

29/01/2016

Polska

Polska

AVENT najlepszy

Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

29/01/2016

Polska

Polska

AVENT najlepszy

Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

16/05/2015

Polska

Polska

Polecam

Butelka Classic+ - jest bardzo wytrzymałą butelką; - jest bardzo lekka; - łatwa w utrzymaniu czystości; - posiada dobry system odpowietrzania; - nie powoduje kolek u dziecka; - dziecko nie ma problemu z trzymaniem butelki; - ma ładny, zgrabny fason. Polecam dla wszystkich maluszków.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Saskaņā ar ES direktīvu (2011/8/ES)

  2. Klīniskā pētījuma rezultāti apliecināja, ka 2 nedēļas veci bērni, kas baroti ar Avent pudelīti, īpaši naktī nebija tik nemierīgi kā bērni, kas baroti ar cita vadoša ražotāja pudelīti.