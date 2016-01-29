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Izbeigta ražošana
2 Classic
4 unces/125ml
Lēnas plūsmas knupītis
Knupīša unikālais vārsts pielāgojas atbilstoši mazuļa ēšanas ritmam. Piens plūdīs tikai mazuļa izvēlētajā ātrumā, novēršot pārēšanos un atvemšanas risku, atraugas un gāzes.
Miegs un uzturs ir ļoti svarīgi faktori, kas nodrošina mazuļa veselību un apmierinātību. Tika veikts nejaušs klīniskais pētījums, lai uzzinātu, vai zīdaiņu barošanas pudelīte ietekmē "zīdaiņu uzvedību". Tika novērots, ka Philips Avent Classic mazuļu pudelīte ievērojami samazina niķošanās laiku par 28 minūtēm dienā salīdzinājumā ar konkurentu pudelīti (46 min pret 74 min, p=0,05). Šī pudelītes iedarbība īpaši bija novērojama naktī.**
Unikālajās formas dēļ barošanas pudelīti ir viegli satvert un īpaši ērti turēt jebkurā virzienā pat ar mazuļa nelielajām rociņām.
5.0
no 5
22
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
aneczka84
29/01/2016
Polska
AVENT najlepszy
Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
monikaG94
29/01/2016
Polska
AVENT najlepszy
Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
IwonkaB
16/05/2015
Polska
Polecam
Butelka Classic+ - jest bardzo wytrzymałą butelką; - jest bardzo lekka; - łatwa w utrzymaniu czystości; - posiada dobry system odpowietrzania; - nie powoduje kolek u dziecka; - dziecko nie ma problemu z trzymaniem butelki; - ma ładny, zgrabny fason. Polecam dla wszystkich maluszków.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +
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Saskaņā ar ES direktīvu (2011/8/ES)
Klīniskā pētījuma rezultāti apliecināja, ka 2 nedēļas veci bērni, kas baroti ar Avent pudelīti, īpaši naktī nebija tik nemierīgi kā bērni, kas baroti ar cita vadoša ražotāja pudelīti.