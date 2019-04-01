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Balts
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Madsi
01/04/2019
Україна
Безпечний продукт
Наша перша тарілочка. Обрала її через безпечність матеріалу і дизайн. Дитина вчилась з нею рахувати:)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.
Lala2
28/04/2020
România
E super fain păcat ca nu mai sunt seturi
Mi ar plăcea mai multe produse din gama aceasta pe stoc
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni