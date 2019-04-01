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  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
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  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
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  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu

Izbeigta ražošana

Philips AventLiels trauks bērnam 12m+

SCF704/00

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
Philips AVENT bērna lielais trauks SCF704/00 dažādiem bērna attīstības posmiem
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Bērniem paredzēta bļoda

Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu

  • Balts

Izstrādāts sadarbībā ar vadošo bērnu psihologu

Izstrādāts sadarbībā ar vadošo bērnu psihologu

0% BPA

Piemērots lietošanai mikroviļņu krāsnī

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Безпечний продукт

Наша перша тарілочка. Обрала її через безпечність матеріалу і дизайн. Дитина вчилась з нею рахувати:)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.

28/04/2020

România

România

E super fain păcat ca nu mai sunt seturi

Mi ar plăcea mai multe produse din gama aceasta pe stoc

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.