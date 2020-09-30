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Balta
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Mammy06
30/09/2020
Україна
Чудова та яскрава
Тарілочка дуже гарної якості,яскрава,донька їсть з неї з великим задоволенням. Завдяки своєму яскравому дизайну нікого не залишить без уваги,можна рахувати ведмедиків . Не окращцється дно після кольорових пюре з овочів та фруктів. Завдяки тому ,що зовні дно прорезинене малечі не взмозі зіштовхнути її зі столу. Всім рекомендую
Plusi
Якість та дизайн
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.