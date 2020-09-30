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  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu

Izbeigta ražošana

Philips AventMazs trauks bērnam 6m+

SCF706/00

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
Philips AVENT bērna mazais trauks SCF706/00 dažādiem bērna attīstības posmiem
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Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu

  • Balta

Izstrādāts sadarbībā ar vadošo bērnu psihologu

Izstrādāts sadarbībā ar vadošo bērnu psihologu

0% BPA

Piemērots lietošanai mikroviļņu krāsnī

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
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30/09/2020

Україна

Україна

Чудова та яскрава

Тарілочка дуже гарної якості,яскрава,донька їсть з неї з великим задоволенням. Завдяки своєму яскравому дизайну нікого не залишить без уваги,можна рахувати ведмедиків . Не окращцється дно після кольорових пюре з овочів та фруктів. Завдяки тому ,що зовні дно прорезинене малечі не взмозі зіштовхнути її зі столу. Всім рекомендую

Plusi

Якість та дизайн

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.

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