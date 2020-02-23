30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Sip, no drip
200 ml
6 m+
Mācību rokturi var palīdzēt jūsu bērnam iemācīties satvert krūzīti un dzert patstāvīgi. Krūzītes rokturi ir ne tikai pielāgoti bērna rociņām ērtai satveršanai, bet arī izgatavoti no gumijas, lai neslīdētu.
Šī Philips Avent krūzīte ir ražota no materiāla, kas nesatur BPA.
4.9
no 5
18
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Babbbbaaa
23/02/2020
Magyarország
Gyakorlatban is bizonyított
Több márka itatópohara után ez maga volt a megváltás. Könnyen levehető, de nem leeső tető, a csőr belülről is hozzáférhető, könnyen tisztítható, a fülek a csöpp kezeknek is biztos fogást nyújtanak.
Plusi
Minden szempontból praktikus
Mīnusi
Nem tudok ilyet mondani
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Innit
23/02/2020
Magyarország
Philips darbinieks
A termek tényleg azt adja vissza amit igérnek
[Employee of philipsglobal] A kisfiam csak ezt fogadja el ha itató pohárrol van szó és tényleg csepegés mentes. Nagyon szetetjük.
Plusi
Tökéletes termék
Mīnusi
Ilyen nincs
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
mbeata89
23/02/2020
Magyarország
A legjobb itatópohár
Kisfiam a mai napig szereti, 14 hónapos. Jól áll a kiskezébe :) 6 hós korától használjuk. Nem csepeg, kiváló termék
Plusi
Nem csepeg
Mīnusi
Nincs olyan
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.