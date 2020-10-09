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  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip

Izbeigta ražošana

Philips AventKrūzīte ar snīpi

SCF746/02

4.5
| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Sip, no drip
Philips Avent BPA nesaturošajai pudelītei ir mīksts silikona snīpis, kas pasargā pret izšļakstīšanos. Turklāt tai ir arī mīkstas osiņas, kas ļauj jūsu mazulim iemācīties dzert patstāvīgi. Vienkārši bērnam, ērti jums.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Pudelīte, kas viegli pārveidojama par krūzīti

Sip, no drip

  • Sip, no drip

  • 200 ml

  • 6 m+

Iebūvēts vārsts dzeršanai bez izlaistīšanās

Mīksta materiāla mācību krūzīte mazām rociņām

Mīksta materiāla mācību krūzīte mazām rociņām

Mācību rokturi var palīdzēt jūsu bērnam iemācīties satvert krūzīti un dzert patstāvīgi. Krūzītes rokturi ir ne tikai pielāgoti bērna rociņām ērtai satveršanai, bet arī izgatavoti no gumijas, lai neslīdētu.

Šī krūzīte ir ražota no materiāla, kas nesatur BPA

Šī krūzīte ir ražota no materiāla, kas nesatur BPA

Šī Philips Avent krūzīte ir ražota no materiāla, kas nesatur BPA.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2
1

09/10/2020

Україна

Україна

удобно держать

Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF746/03 Чашка з носиком

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF746/03 Чашка з носиком

30/09/2020

Україна

Україна

Універсальна та якісна!

Маємо всі чашки Philips. Чашка непроливайка у нас з 9 місяців, дитина відразу почала пити, чаша підходить також до молоковідсмоктувача, що дуже радує))) немає ніякого запаху, міцна, ми дуже задоволені!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF746/03 Чашка з носиком

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF746/03 Чашка з носиком

29/09/2020

Україна

Україна

есть возможность замены носика

без запаха,долговечный) удобно держать в ручках. племяшке такую же купили.

Plusi

за

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF746/02 Чашка з носиком

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF746/02 Чашка з носиком

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 