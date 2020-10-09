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Izbeigta ražošana
Sip, no drip
200 ml
6 m+
Mācību rokturi var palīdzēt jūsu bērnam iemācīties satvert krūzīti un dzert patstāvīgi. Krūzītes rokturi ir ne tikai pielāgoti bērna rociņām ērtai satveršanai, bet arī izgatavoti no gumijas, lai neslīdētu.
Šī Philips Avent krūzīte ir ražota no materiāla, kas nesatur BPA.
4.5
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Natalie7777
09/10/2020
Україна
удобно держать
Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF746/03 Чашка з носиком
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF746/03 Чашка з носиком
Julia89kiyan
30/09/2020
Україна
Універсальна та якісна!
Маємо всі чашки Philips. Чашка непроливайка у нас з 9 місяців, дитина відразу почала пити, чаша підходить також до молоковідсмоктувача, що дуже радує))) немає ніякого запаху, міцна, ми дуже задоволені!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF746/03 Чашка з носиком
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF746/03 Чашка з носиком
Natalie7777
29/09/2020
Україна
есть возможность замены носика
без запаха,долговечный) удобно держать в ручках. племяшке такую же купили.
Plusi
за
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF746/02 Чашка з носиком
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF746/02 Чашка з носиком
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.