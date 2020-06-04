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  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip

Izbeigta ražošana

Philips AventKrūzīte ar snīpi

SCF751/00

4.1
| (72) Atsauksmes
Sip, no drip
Philips Avent jaunajai BPA nesaturošajai dzeršanas krūzītei ir patentam pieteikts vārsts, kas novērš izšļakstīšanos. Mīkstais snīpis un osas nodrošina jūsu bērnam ērtu dzeršanu. Vienkārši lietojama bērnam, parocīga jums.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Pudelīte, kas viegli pārveidojama par krūzīti

Sip, no drip

  • Sip no drip

  • 200 ml

  • 6 m+

Lietošanas ērtībām visas daļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Lietošanas ērtībām visas daļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

.

Izliekts snīpis atvieglo galvas noliekšanu

Izliekts snīpis atvieglo galvas noliekšanu

Izliekts snīpis ir izstrādāts, lai palīdzētu bērniem viegli iedzert pirmos malkus, nenoliecot galvu atpakaļ pārāk daudz.

Šī krūzīte ir ražota no materiāla, kas nesatur BPA

Šī krūzīte ir ražota no materiāla, kas nesatur BPA

Šī Philips Avent krūzīte ir ražota no materiāla, kas nesatur BPA.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.1

no 5

72

Atsauksmes

04/06/2020

Polska

Polska

Sprawdzajcie co kupujecie

Na stronie Rossmana jest pokazany model SCF751 A w sklepie na półce jest model SCF746 Czyli opcja bez zaworka .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF751/00 Kubek z ustnikiem

02/03/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Sucha podłoga

Przy wprowadzeniu innych produktów niż mleko zaczęliśmy podawać wodę. Podajemy do ręki gotowi do wycierania podłogi a tu nic nie kapie. Dziecko zadowolone bo silikonowy dziubek pozwala trochę pogryzc a trochę się napić. My zadowoleni bo nic nie trzeba suszyć. Polecamy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF751/00 Kubek z ustnikiem

15/06/2015

Polska

Polska

Ten produkt jest super:)

Kubeczek jest świetny, naprawde nie kapie i bardzo szybko dziecko uczy sie z niego pić a kształt rączek jest idealny dla małego dziecka:)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF751/00 Kubek z ustnikiem

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 